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這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

中年35歲的「五個症狀」！ 現在進行式者：會偷算跟年輕新同事差幾歲

聯合新聞網／ 純純存股
示意圖／ingimage
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5個35歲中年症狀

1.無法坐凌晨、6:00的廉航

以前可以晚上先到機場，搭紅眼航班，現在要我搭紅眼航班，命直接先去一半，遙想當年...

2.願意拿錢換時間

可以花錢快速解決的事我都願意花，我寧願把時間拿去陪家人、泡書局

3.吃到飽越來越少吃

同事、朋友約吃到飽，我真的直接先pass，吃完超撐還睡不好，現在只能吃小而美食物

4.有新同事都會偷偷算差幾歲

新來的同事都越來越年輕，現在有2000年出生的，我小學的時候他們還在胚胎（？）

5.偶爾還是會切到老歌

偶爾還是會切到周杰倫、張惠妹、五月天、孫燕姿的歌，那個80後、90的回憶，然後有些歌會帶我想起那年的故事

由 @isabellathatgirll 發佈
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吃到飽 機場

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