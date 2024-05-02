行情走在降息前 主動式管理發掘利之所「債」

降息何時展開因通膨黏著而踟躕不前，儘管目前市場對聯準會動作多所揣測，然而就歷史經驗，債市行情於停止升息後即開啟，而且不管是停止升息後或開始降息後，主要債券皆呈現上漲，其中美國高評級複合債指數的三年風險調整報酬高於其他主要債券類別資產，充份展現藉由高品質和分散的策略，可有效防禦存續期間或債信風險於不同情境下的不確定性。

市場變因多 複合債券型基金簡潔應對

回到投資債市的初衷，平衡整體資產組合風險為優先，歷史經驗顯示配置得宜確實能發揮如此效益。像是2000年網通泡沫破滅、2008年金融海嘯股市重挫，同期間高評級債的上漲可抵減投資組合損失；再看最近三次聯準會降息時期，美國史坦普500指數下跌19%至38%，但同期間高評級複合債指數則是上漲6%到24%，提供分散風險的效益由此可見。

事實上，聯準會於過去11次降息有7次落在經濟衰退，顯示聯準會降息並不全然是股市的利多，時值目前主要股市多攀至高檔，高品質債應可再扮演平衡股票風險的最佳利器，建議交由專業經理團隊的主動管理，精準分享各類債券機會。

富蘭克林投顧分析，當前國際情勢存有四大主題可供投資人靈活應對、規劃債券佈局策略，一是地緣政治風險與股市居高震盪，需要債信最高且可暫泊資金的美元短票；二是順應景氣與股市多頭，必納到期殖利率極佳的B~BB級非投資等級債；三是把握美國降息、資本利得機會，不妨點將存續期較長的波灣債及全球固定收益型資產；四為分散美元資產、分享多元貨幣機會，可從當地貨幣債入手，包括全球固定收益型及新興市場債等。

不只股市資產會輪動，各類債券之間也會隨著大環境而彼消我長，投資人可依據個人風險承受度以及專家的觀點解析，選擇最適合理財目標的債券型基金，如果想一次擁有上述四大主題的機會，美元複合債券型基金可優先納為核心，交由基金經理人即時調整出最佳的投資狀態。

債券團隊當後盾 拆解債市影響因子與輪動行情

統計過去幾次聯準會停止升息或開始降息後的市場表現，發現並不影響債券的佈局機會，加上投資債券的機會與風險來源主要有三，包括利率(殖利率曲線的水位、型態)、匯率、債信，需要釐清的因子眾多，投資債券資產的致勝關鍵仍取決於基金團隊的主動式管理功力。

富蘭克林債券專家集合富蘭克林坦伯頓固定收益團隊、全球宏觀團隊、西方資產及布蘭迪全球四大債券團隊之力，集結跨越14個國籍共425位的投資專家(註1)，縱觀全球產經樣貌、細究各債券類別機會與風險，在當前債市迎來罕見投資機會之際，透過廣度與深度皆備的市場研究與觀察，提供投資人完整的債券投資視野。

現階段富蘭克林投顧總代理21檔境外債券基金、涵蓋11種債券類型(註2)，正是由上述的四大債券團隊擔當奧援，為偏好收益題材的投資人發掘全球債市契機，而投資人也能從中覓得適合應對當下市場氣氛的債券基金種類。

註1：資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2024年1月。

註2：資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，理柏資訊，截至2024/4/25、依理柏環球基金分類。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】非投資等級債券基金警語：本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。部分基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

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