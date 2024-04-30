零風險…每月爽領3453元利息！ 三圖整理無腦存款懶人包
2024年3月21日，台灣央行打破眾人預期，意外升息半碼！各大數位銀行利率是否發生變化？
知美重新替大家整理出2024年，活存利率達2%以上的數位帳戶，畢竟沒有2%根本不能叫「高利」阿！
不分「新舊戶」總共有7間，存滿87萬元，每月領滿1630元！
第一名：3.125%_國泰青年子帳戶
（優惠額度上限5萬元，平均月領息130元）
第二名：2.525%_新光OU
（優惠額度上限20萬元，平均月領息421元）
第三名：2.300%_華南SnY
（優惠額度上限10萬元，平均月領息192元）
「新戶」專屬總共有10間，存滿102萬元，每月領滿3453元！
第一名：8.000%_聯邦NewNewBank
（優惠額度上限10萬元，平均月領息667元）
第二名：6.660%_王道O-Bank
（優惠額度上限10萬元，平均月領息555元）
第三名：6.205%_新光OU
（優惠額度上限7萬元，平均月領息362元）
有些數位帳戶需要滿足活動條件：2.600%_遠銀Bankee（必需使用推薦碼進行開戶）
找不到朋友分享推薦碼的觀眾，可以使用知美的推薦碼進行開戶
知美專屬推薦碼：WZM46
知美專屬開戶連結
小提醒：實際活動詳情，必需以各銀行官網公告為主
◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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