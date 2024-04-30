零風險…每月爽領3453元利息！ 三圖整理無腦存款懶人包

「要不是靠借來的100萬元，砸進去股市買股票，我沒有辦法湊到預售屋的頭期款」，住在新北市的40歲上班族焦先生，同時也是一位雙寶爸。他提到自己是如何在五年前成為雙貸族。焦先生說，台灣長期就是低利環境，貸款利率也經常是低於通膨，就算買穩健一點的股票，只要殖利率高於貸款利率，「就一定會贏」。

2024-04-29 17:52