科技業每年5月上班必聊話題！ 在職員工：所得稅12萬…當月薪水還不一定夠付

而於二○一八年正式落成的「三學舍」，同樣也是在看見了信眾們前來參拜所衍生出的住宿需求，林安樂特別重新裝潢改造舊有的香客大樓，在原有建物上融入現代的設計風格，並首創以一卡通作為門禁系統，…

2024-04-28 15:00