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科技業每年5月上班必聊話題！ 在職員工：所得稅12萬…當月薪水還不一定夠付
2024年5月報稅季開跑！
科技業每年5月必聊的上班話題...
第一位參賽者：剛畢業一年的新人
（年薪剛破百萬，今年需要繳所得稅3~4萬元左右）
：半個月的薪水就這樣沒了！這個月上班好沒有動力...
第二位參賽者：入職5年大前輩
（年薪兩百萬左右，今年所得稅12萬元上下）
：這個月的薪水還不一定夠付我的所得稅呢！
知美心裡OS：
雖然外面都說科技業薪水高，但每年報稅金額，其實就跟我們承受的壓力一樣驚人啊！
◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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