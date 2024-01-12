快訊

中職／林襄驚傳離隊李多慧也留不住？網：全猿逃走中

沒有富爸爸！他問大家用什麼方式「錢滾錢」 內行推投資1標的

台灣23歲男大生赴日滑雪身亡！疑頭部重創送醫不治

沒有富爸爸！他問大家用什麼方式「錢滾錢」 內行推投資1標的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO求問大家都如何理財，其中有人就建議可以買黃金。圖／聯合報系資料照
原PO求問大家都如何理財，其中有人就建議可以買黃金。圖／聯合報系資料照

在這物價不斷高漲、低薪的時代，多數人為了增加收入，除了兼差打工以外，投資理財就是最好最快速的方法，尤其是股票、基金等更是不少人的首選。有網友好奇詢問大家都是用什麼方法來錢滾錢，當中就有人建議黃金是不錯選擇。

原PO在臉書「匿名3公社」表示，以前都是用儲蓄險來理財，達到人生第一桶金，但現在似乎也沒有什麼利息了，這讓他想知道還有什麼其他的方法能夠更快速地「錢滾錢」。

貼文引起眾人討論，「買股票」、「存股、買房、基金、外匯、股票等」、「首先我要有錢才知道怎麼滾」、「去高雄買房子，買了每坪加價30萬賣出去」、「投資房地產，，二～三十年前到現在翻幾倍了」、「我最近在看ETF」、「儲蓄險還真是最笨的方式」、「學會投資是沒有用的，學會投胎才有用」、「天下沒有白吃的午餐，能存住錢比較重要吧」。

其中有不少人就建議可以選擇購買黃金來投資，「買黃金」、「我覺得買黃金，雖然現在很貴，但還會再漲，賺多賺少而已」、「買實體黃金避險吧」、「黃金上看2500美元一盎司，把握啊」。

理財 股票 ETF 儲蓄險

延伸閱讀

遊日本怕趕不上電車 她在機場1舉動引網友眾怒：眼瞎嗎？

他好奇廚餘機好不好用引爭辯 網提1處理廚餘方式「方便省錢」

太愛日本！百萬年薪工程師退休想去京都賣1物 網不看好全吐嘈

買到就回本！這間福袋不到千元 商品內容物讓眾人驚：勝過超商

相關新聞

跟家人「合資買房」為何不建議？ 律師提三點要考慮：不論目的合約都要寫清楚

表面看起來是買房的問題，其實是人生的選擇題！

沒有富爸爸！他問大家用什麼方式「錢滾錢」 內行推投資1標的

在這物價不斷高漲、低薪的時代，多數人為了增加收入，除了兼差打工以外，投資理財就是最好最快速的方法，尤其是股票、基金等更是不少人的首選。有網友好奇詢問大家都是用什麼方法來錢滾錢，當中就有人建議黃金是不錯選擇。

債市反彈號角響 精選收益配置最妥當

看好債市反彈的延續幾成市場共識，預期美國經濟成長雖然放緩但陷入衰退的機率低、聯準會確立今年展開降息循環，等同確立全球債市多頭來臨，然而利率大幅提高後對經濟...

上課不再漏抄記、寫完不會忘 世界等級黑客松首獎得主：有效「筆記」不是記出來的

長青筆記（Evergreen note）用於描述一種永遠保持價值和有用性的筆記或文章。意味著創造一份不受時間限制，…

買房貸款1千萬用新青安划算嗎？ 他直言「不會投資」別用：也別動用寬限期

最近去看建案，心態完全不一樣，經濟狀況從過去選擇限制的人生變成選擇自由，可以真正挑選喜歡的建案與房型。

對未來感到絕望！ 謙卑高中老師罹肺癌聯手學生賣冰毒 變冷酷無情毒品大亨

確定想要傳達的價值觀之後，接著去尋找能探討這個價值觀的議題，可能發生什麼樣最勁爆的社會案件。讓我舉幾個例子…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。