沒有富爸爸！他問大家用什麼方式「錢滾錢」 內行推投資1標的

在這物價不斷高漲、低薪的時代，多數人為了增加收入，除了兼差打工以外，投資理財就是最好最快速的方法，尤其是股票、基金等更是不少人的首選。有網友好奇詢問大家都是用什麼方法來錢滾錢，當中就有人建議黃金是不錯選擇。

原PO在臉書「匿名3公社」表示，以前都是用儲蓄險來理財，達到人生第一桶金，但現在似乎也沒有什麼利息了，這讓他想知道還有什麼其他的方法能夠更快速地「錢滾錢」。

貼文引起眾人討論，「買股票」、「存股、買房、基金、外匯、股票等」、「首先我要有錢才知道怎麼滾」、「去高雄買房子，買了每坪加價30萬賣出去」、「投資房地產，，二～三十年前到現在翻幾倍了」、「我最近在看ETF」、「儲蓄險還真是最笨的方式」、「學會投資是沒有用的，學會投胎才有用」、「天下沒有白吃的午餐，能存住錢比較重要吧」。

其中有不少人就建議可以選擇購買黃金來投資，「買黃金」、「我覺得買黃金，雖然現在很貴，但還會再漲，賺多賺少而已」、「買實體黃金避險吧」、「黃金上看2500美元一盎司，把握啊」。