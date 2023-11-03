職場後輩喊說出國念書…空有想法卻不見動作！ 她：要就下定決心
在公關公司上班的後輩妮妮，一邊工作一邊進行出國念書的準備。
她前一次的考試成績並不理想，計劃十月底再挑戰一次測試。
不過，近期我看妮妮仍一派輕鬆，絲毫沒有寒窗苦讀的跡象，好奇地問了一下：「你托福考試考完了？成績如何？」
「我十月的場次沒去考，最近實在是太忙了，有好幾場客戶的活動要執行，還有第三季的季報要準備，我打算等比較空閒的時候再去考。」
這可能是位拖延症患者，老人家我以前這個症頭也不輕，忍不住以過來人的身分碎念了幾句。
「人生在世，不會有空閒的那一天。如果真心想出國唸書，就下定決心吧。」
這幾場活動忙完就到了年底。年底通常是年度提案以及大比稿的時間，估計會比現在還忙。緊接著又到了農曆年前，會有續約的行政程序要作業，以及未來一年活動的前置準備。然後，又會是新的一年重點活動的展開。
公司生意好的時候，要忙著執行案子。生意不好的時候，必須積極地開拓業務，忙著拜訪潛在客戶做公司簡介，爭取比稿機會進行提案，也不會閒到哪裡去。
所以，不會有空閒的那一天。
個人覺得比較好的方式是，好好的衡量主客觀現況之後，立定一個明確的目標，可以是一個月、三個月，就算是六個月之久也無妨。總之，就是要有一個確切的計劃以及時程表，然後不要讓任何藉口牽絆，全力以赴的去完成。
因為，只要心裡想著等比較空閒的時候再去做，就很容易拖延症上身，一天拖過一天
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