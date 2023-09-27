薪水被資方「用技巧」低於基本工資違法嗎？4真實情況：全勤獎金、按件計酬都需給足

明年的基本工資已出爐，月薪為27,470元，時薪則調漲到183元。多數領超過基本工資的上班族可能會問「基本工資上漲和我有什麼關係？」先別急著離開文章！一一來拆解薪資單中老闆不會跟你說的小秘密，小編帶你一起來了解基本工資和工資、底薪、本薪有什麼不同。

如果你是曾領過低於基本工資薪水的上班族更要留意，公司是否因為誤會薪資結構中各項名詞的定義而因此算錯薪水，可以透過常見4種情況來確認當實領薪資低於基本工資時，雇主是否違法了。

「基本工資」定義是什麼？

首先我們需要了解基本工資的定義。基本工資指的是你在「正常工作時間」（指每天8小時、每週40小時）內最低可以領到的薪水總額，「不」包含平日、例休日、國定假日加班時領到的加班費金額（2024年最新月薪基本工資為27,470元、每小時基本工資為183元）。

《勞基法》規定，勞資雙方約定的薪水不能低於基本工資，為的是保障勞工的基本生活和購買力，因此老闆和你約定的薪水，和約定後實際發給你的薪水，高於基本工資就不違法。

「基本工資」和「工資」、「底薪」、「本薪」哪裡不同？如何正確計算加班費？

了解工資由哪些項目組成的，可以幫助我們正確計算出加班費的金額。

《勞基法》規定，工資是由勞資雙方議定，指的是勞工因為工作或獲得的報酬，因此只要是可以經常性領到的薪資項目都可以算是工資，包含底薪、津貼、獎金（勞基法第2條第3款），也就是說，常常在薪資單中看到的本薪、底薪低於基本工資並不違法，還必須加上其他「應發項目」來看。但因為面試錄取時，老闆、人資通常不會向我們清楚解釋薪資結構的組成，每月領到薪資單時，你可能需要自行再確認薪水是否多扣或少發了。

TIPS：有些雇主只用「底薪」、「本薪」計算每小時工資額作為計算加班費的基準，導致勞工領到的加班費和實際可能到的金額相比，短少許多，其實工資並沒有限於底薪或本薪，正確的加班費計算方式應用「工資」作為計算基礎，除以240小時算出「平日每小時工資額」，再來乘以加班時數與加班費率。

實領薪水低於基本工資，雇主違法了嗎？

除此之外，以下4個情境是一般領基本工資勞工對於雇主給薪常遇到的問題，以明年基本工資為最低標準，一起透過薪資結構來看看雇主是否違法了。

情況一：扣除勞健保費用後，實領薪水低於基本工資

舉例：新人妹領月薪基本工資27,470元，但實際領到薪水扣除勞健保費用後，發現只拿到低於27,470元的薪水。

通常雇主會幫員工代扣員工應自行負擔的勞健保費用，因此月薪扣除「雇主代扣勞健保費用」，導致員工最後領到的薪水少於基本工資，雇主並不違法；然而如果多扣的項目是雇主應負擔的勞健保費用則不行！

情況二：扣除全勤獎金後，實領薪水低於基本工資

舉例：小班月薪為28,000元，其中包含全勤獎金3,000元，小班當月請一天病假，領到薪資單發現除了被扣除當月病假4小時半薪467元，連全勤獎金3,000元也被扣掉，導致她實際領到的薪水只有24,533元。

雖然全勤獎金是工資的一種，但因為員工只要當月有遲到早退、曠職或請事假、病假等情形，當月就會拿不到全勤獎金，導致薪水低於基本工資，雇主會因為給薪違反《勞基法》基本工資規定而違法。因此，如果你和雇主約定薪水已經是基本工資，薪資項目中不應該包含全勤獎金，否則便會因請假扣薪等狀況讓薪水低於基本工資。

情況三：請事病假，實領薪水低於基本工資

舉例：新人妹領月薪基本工資27,470元，但當月份請了一天事假，扣除當天未出勤工資916元，實際領到的薪水低於2024年基本工資規定。

因為新人妹請事假當天沒有提供勞務，雇主依照她實際有上班的時間發給薪水，等同於扣除請假當天的薪水，因此發給27,470元(27,470-916)並不違法。

情況四：薪水為按件計酬，低於基本工資

舉例：新人妹薪水為按件計酬並且按月結算，因為新人妹動作太慢，老闆決定只算半薪13,735元給她。

按件計酬也必須符合基本工資規定，如果是按月結算，每月正常工作時間的薪水不能低於每月基本工資，因此，雇主不能因為新人妹動作慢只給半薪，必須給付給足至少27,470元才不違法；而如果是約定按日結算薪水，老闆給薪也不能低於183元X當日工作時數。

最後也要提醒大家，當你發現領到薪水似乎不正確時，建議可以先向雇主詢問，或向當地勞工局詢問確認。畢竟每家公司薪資結構不同，有些公司薪資結構也十分複雜，甚至有規模的公司會和員工簽訂薪資保密條款，如果你任意將薪資單截圖到社群媒體詢問，恐怕也會因此違反契約規定而被追究，對你來說反而更不利！

◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：實領薪水低於基本工資違法嗎？4情況拆解薪資結構小祕密

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