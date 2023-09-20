「加班」強制換補休、未滿一小時不算…其實都違法！5大常見錯誤帶你破解

加班費怎麼算？月薪、時薪加班費，以及平日、假日上班加班費計算方式有何差異？上班族免不得會遇到趕工需要加班的時候，有些產業性質則迫不得已須常態加班。依照《勞基法》規定，超過正常工作時間還在上班，公司就應給付加班費給你，但大家口中常說的乘以1.33、1.66是否正確？排班出勤的勞工也能領加班費嗎？

事實上，加班費計算方式有不少小眉角，實務上也常有老闆不懂正確計算方式而觸法受罰。避免被凹無償加班、薪水權益受損，《518職場熊報》小編幫你整理了各加班類型費率讓你一次搞懂加班費計算方式，也附上5個常見加班費錯誤計算類型、加班費計算圖表讓你一鍵下載。

一、《勞基法》規定加班定義？和正常工時又有何差異？

由於變形工時較複雜，以下只討論月薪、時薪制勞工的加班情形及加班費計算方式。‍

根據《勞基法》第30 條規定，勞工每天正常工作時間為不能超過8小時、每週不能超過40小時，計算下來每月正常工作時數約為174小時（每週40小時x每年52週+ 8小時），這也是多數雇主和上班族約定的正常上班時間。勞工在「正常工作時間」以外繼續工作、提供勞務，就算加班。

勞基法中也將加班定義為「延長工時」，根據《勞基法》第32條第1項規定，雇主如果需要員工加班，也就是在正常工作時間以外的時間繼續上班，必須經過工會或勞資會議同意（由於台灣多數企業沒有工會，必須經過員工個人同意），就能讓員工額外提供勞務，但最長一天總工時不能超過12小時（正常工時+加班工時）。

至於加班費，就是雇主應給付給員工這段額外付出勞務時間的費用。

勞動部有提供「加班費試算系統」，其中又分成時薪制、月薪制勞工加班費計算方式，方便一般週休二日（週六、日）的勞工試算，但對於排班制、輪班制即責任制等類型勞工，由於上班時間較特殊較難直接套用計算，可直接往下看排班性質及加班費計算標準。

(一) 加班費計算基礎

老闆給多少加班費才合法？根據《勞基法》規定，加班費有固定的計算基準，雇主給勞工的加班費必須不低於此計算結果才合法。

時薪制勞工

加班費計算相對單純，老闆和你約定的時薪就能直接做為計算基準。例如：工讀生新人妹時薪為180元，加班費基準就以180元來計算。

月薪制勞工

計算加班費前須先將你的每月工資除以約定工時240小時（每個月30天x每天上班8小時），得出「平日每小時工資額」做為計算基準。例如：上班族小班和老闆約定每月正常工作時間可領到的月薪為35,000元，則平日每小時工資額為四捨五入後為146元。

(二) 平日（工作日）加班費計算方式

排班為正常工作日，上滿8小時候又繼續上班就屬於平日（工作日）加班，加班費計算法規來源為《勞基法》第24條第1項規定，因此：

平日工作8小時以內

為法令規定的正常工作時間（沒有加班費）

平日延長工作時間在2小時以內

即平日上班到第9、10小時，加班費為平日每小時工資額加給1/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.34倍x加班時數）

平日延長工作時間第3、4小時

即平日上班到第11、12小時，加班費為平日每小時工資額加給2/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.67倍x加班時數）

平日延長工作時間第4個小時以上

超過一天總工作時數上限12小時，違法，除非因天災、事變或突發事件必須再延長工時才能加班，必須給員工補休一天，加班費為平日每小時工資額加給時薪2倍（加班費=平日每小時工資額x2倍x加班時數）

(三) 休息日加班費計算方式

排班為休息日，當天應放假一天，如果出勤上班就屬於休息日加班，加班費計算法規來源為《勞基法》第24條第2項規定，因此：

休息日工作時間在2小時以內

即休息日上班第1、2小時，加班費為平日每小時工資額加給1又1/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.34倍x加班時數）

休息日工作時間第3-8小時

即休息日繼續上班到第3-8小時，加班費為平日每小時工資額另加給1又2/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.67倍x加班時數）

休息日工作時間第9-12小時

即休息日繼續上班到第9小時以上，除了加班費外要照給本薪，因此加班費為平日每小時工資額另加給2又2/3以上（加班費=平日每小時工資額x2.67倍x加班時數）

(四) 例假日加班費計算方式

由於一例一休規定，例假日必須強制讓員工放假，如果出勤就是違法！但按照《勞基法》第40條規定，當發生天災、事變或突發事件時，雇主認為有必要請員工在例假日出勤上班，才可要求員工去公司上班，否則可開罰2-100萬罰鍰。

在例假日合法上班的情況，雇主除了事後要給員工補假，由於當天上班已破壞員工休息時間，依照《勞基法》第39條規定，無論出勤多久都至少要給一天薪水，也就是只要出勤1分鐘就算加班，加班費要加倍發給。

例假日工作時間在8小時以內(合法、違法加班)

以月薪制勞工而言，例假日上班無論1-8小時，加班費都要額外多給1天薪水（加班費=平日每小時工資額x1倍x8小時）

例假日工作時間第9-12小時(合法加班)

例假日上班第9小時以上，合法情況除了加班費外要照給本薪，因此加班費為平日每小時工資額乘以2倍計算（加班費=平日每小時工資額x2倍x加班時數）

例假日工作時間第9、10小時(違法加班)

例假日上班第9、10小時，依《勞基法》第24條第2項規定，加班費為平日每小時工資額加給1又1/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.34倍x加班時數）

例假日工作時間第11、12小時(違法加班)

例假日上班第11、12小時，依《勞基法》第24條第2項規定，加班費為平日每小時工資額加給1又2/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.67倍x加班時數）

(五) 國定假日加班費、特休加班費計算方式

國定假日依法為休假日，勞工應休息不需出勤上班，若雇主經過員工同意在國定假日上班，依照《勞基法》第39條規定，由於勞工已經無法充分運用假日，加班費要加倍發給，也就是說只要員工有出勤，老闆就額外多給1天薪水當作加班費。以上算法與例假日違法上班的加班費相同，唯一不一樣的地方是，老闆不需要另外給予員工補假一天。

另外，特休假為勞工排定的休假日，若已排好又經雇主要求同意出勤加班，在沒有銷假的情況下，同樣依《勞基法》第39條規定也要算加班費，計算方式和國定假日加班費相同，因此以下合併一起說明：

國定假日工作時間在8小時以內

以月薪制勞工而言，國定假日出勤上班不論幾小時都算8小時，勞工一律可拿到1天工資（加班費=平日每小時工資額x1倍x8小時）

國定假日工作時間第9、10小時

按照平日每小時工資額另再加給1又1/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.34倍x加班時數）

國定假日工作時間第11、12小時

按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上（加班費=平日每小時工資額x1.67倍x加班時數）

三、加班費計算方式常見5大錯誤

加班費計算常見錯誤1：加班強制換補休

經常有民眾詢問「公司可以規定加班只能換補休嗎？」，對此，勞動部表示，依照《勞基法》第24條規定，上老闆應該優先給加班費，除非勞工加班後自願放棄領取加班費，希望擇補休，才能將員工加班時數換成補休時數。

也就是說，老闆不能片面要求員工加班費一律換補休，否則屬違法。

加班費計算常見錯誤2：用本薪或底薪計算加班費

這類錯誤在薪資名目較複雜的月薪制勞工中時常發生。加班費計算基準應用「每月工資總額」，也就是雇主經常性發給且符合勞務對價的報酬，包含全勤獎金、績效獎金、夜班津貼、職務加給等薪資項目都要計算在內，非固定的獎金如三節獎金、生日禮金、旅遊補助、分紅等就不需計入。

因此，加班費計算基準應用「全薪」計算平日每小時工資額。若只用「底薪、本薪」計算，勞工加班費將會少領很多，雇主也會因此違反《勞基法》第24條規定。

舉例來說，小班每月正常工作時間可領到薪資包含底薪30,000元、全勤獎金2,000元、職務加給3,000元，則小班應用月薪35,000元來計算平日每小時工資額，不能只用底薪30,000元來計算。

加班費計算常見錯誤3：未按分鐘計算，加班滿1小時才給加班費

只要有加班事實就要算加班費，如果雇主規定加班未滿1小時不給加班費也屬違法！勞動部說明，雇主給付給勞工的薪水應計算至「分鐘」為止，因此加班費計算也應比照用「分鐘」計算。例如：加班18分鐘，就用18/60小時來換算實際加班時間，再用《勞基法》第24條加班費計算標準來算出應領加班費。

加班費計算常見錯誤4：加班費用1.33或1.66計算

常聽大家口耳相傳加班費用1.33、1.66來計算即可，但這樣會有少算的可能！實際上，根據《勞基法》第24條規定，延長工時的時數必須按照平日每小時工資額加給1/3（=1.333…）或2/3（1.666…）「以上」，因此，老闆或人資在計算加班費時，如果把小數點後第3位捨去就一定會少算。若改為乘以1.34、1.67計算則不低於勞基法標準，絕對不會錯。

加班費計算常見錯誤5：未給休息日加班費

這類錯誤較常發生在排班制勞工或按日、按時計酬的勞工身上，雇主以為臨時、計時人員就不需要給足一定的休息日，導致休息日出勤上班勞工只能到正常薪資薪水。

正確來說，由於勞動基第36條第1項規定，勞工每7天應有2天休息日，其中1天為強制放假(不能加班)的例假日，另1天為休息日(可以加班)，避免勞工連續上班超過6天過於勞累。因此，雇主若排勞工在休息日出勤上班就算「加班」，必須按照《勞基法》第24條休息日加班費計算標準來發給加班費。

四、老闆沒給加班費罰則是多少？雇主違法該如何檢舉？

看完以上說明，你是不是也對加班費規定及計算方式比較清楚了呢？依《勞基法》第79條及第80-1條規定，雇主未給或少給加班費，可被處2萬以上、100萬元以下罰鍰，且公司和負責人名稱還會被公開。

下次拿到薪資單，不妨趕緊對照本文，確認你的加班費是否少拿或算錯。若不是很確定雇主是否違法了，也可先撥打勞動部1955免費諮詢申訴專線先諮詢自己的權益是否受損。平常加班時也應留下加班工作事實證明，如排班表、打卡紀錄、工作紀錄或工作交辦截圖等，若雇主是刻意不給加班費的，也能準備好相關證明直接向1955或工作所在地勞工局檢舉申訴。

◎本文獲「518職場熊報」授權轉載，原文：勞基法加班費計算方式一圖對照秒看懂！避免被凹加班，5大常見錯誤帶你破解；未經同意禁止取用轉載。

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