拋棄繼承爸爸債務…法院拍賣完餘2百多萬也全歸國庫！律師曝光解法

過去大家或多或少也都「聽說」過已過世的藝人豬哥亮有債務問題...但當時有新聞說，豬哥亮《大釣哥》的票房結算尚未完成，粗估他可拿到近2,000萬的酬勞。

那他的繼承人們，到底要不要辦「拋棄繼承」呢？

還是依現行法民法規定，繼承人們可以主張「限定繼承」，因此「被動的等」債權人上門討債時，繼承人們再主張可以「用豬哥亮的遺產還他的債務」就好？

大家覺得呢？

法律上的判斷是這樣的：

一、如果確定債務過大，申請「拋棄繼承」：

1.意思是：「繼承人放棄繼承被繼承人的財產和債務，拋棄繼承是不能後悔的，如果遺產還被繼承人的債務後，還有發現有剩財產，已經聲請拋棄繼承的繼承人，也不可以再要求要繼承！」

實務上就有新聞案例，子女在父親身故後，擔心父親有欠銀行及民間債務，但又不清楚父親是否已經還清？害怕影響到自己的財產安全，因此都趕著在3個月內向法院聲請拋棄繼承。

沒想到，後來父親的財產是大過於債務的，在法院拍賣父親的房產還清債務之後，剩餘的款項，因為子女都已經拋棄繼承，因此，會歸屬於國庫！讓子女們感到十分的後悔！

因此，為避免發生一樣的遺憾，提醒各位繼承人：如果你不確定被繼承人的財產及債務狀況？請辦下面的「限定繼承」而不是拋棄繼承！

2.繼承是有順位的：除配偶之外，順序是直系血親卑親屬（子女、(外)孫子女、曾孫子女；以親等近的優先，就是子女還在，那孫字輩就不會繼承）→父母→兄弟姊妹→祖父母。

並且再次強調：男性與女性都有繼承權，內孫和外孫都有繼承權。

3.時間上，拋棄繼承要在「知道自己可以繼承時起，3個月內向法院提出聲請」。並且通知後順序的繼承人。

舉例：子女拋棄繼承後，孫子女和外孫子女，在知道自己可以繼承時起（自己的父或母親拋棄繼承後），3個月內也要聲請辦理拋棄繼承，不然就會變成繼承人繼承債務。

4.法院書面審查通過後，會給一份准予備查函：

未來如果有被繼承人的債權人(例如銀行)向拋棄繼承的繼承人要求還錢，拋棄繼承的繼承人可以出具「法院准予備查函」來保護自己的財產！

二、在債權債務情況「不明」的狀態下，可以選擇「限定繼承」

（法律上完整概念是：概括繼承，限定責任）

1.意思是：繼承人是繼承被繼承人的全部遺產和債務；但責任上，繼承人只要拿繼承所得到的遺產，還被繼承人的債務，如果不夠還，也不必用繼承人自己的財產還。

但有個細節動作要留意！

但有個細節動作要留意！

但有個細節動作要留意！

很重要，所以說三次XD

2.重點：要在知道自己成為繼承人的三個月內，「主動」 開具遺產清冊陳報給法院！若時間不夠，要向法院申請延展。

所以不是什麼事都不用做，就可以主張限定繼承喔！

3.法院受理之後，會依據公示催告程序公告，要求被繼承人的債權人在一定期間內，例如6個月內申報債權。

同時會要求限定繼承的繼承人把法院的「裁定內容」登報。如下圖：

4.在公示催告期間，繼承人不可以分配財產，也不可以先還錢給任何債權人。

5.如果有做「向法院陳報遺產清冊+公示催告程序」，等公示催告期間過了！確定有多少債務及多少遺產之後，如果遺產不夠還所有債務，債權人應該按比例受清償！先還完債務，如果遺產有剩，繼承人們才可以分配遺產，及依據遺囑交付遺贈財產（就是遺產清算程序）。

6.如果債權人「沒有」在公示催告期間，「申報債權」！繼承人們又「不知道」有該筆債權存在！那麼該債權人，只能就剩餘的遺產，請求還款。

舉例：A債權人有500萬債權，因為沒有申報，繼承人們也不知道有這筆債，等其他債權人們都分配完了，A才上門說她有500萬債權……這時如果遺產只剩10萬，那A最多也只能拿10萬！不可以要求「繼承人們拿自己的錢出來還！」

這就是法律上講的「概括繼承，限定責任」簡稱「限定繼承」。

7.但相反的，如果沒有做「向法院陳報遺產清冊+公示催告程序」這個動作，繼承人們想還沒債主上門，自己就先把遺產分了！或先還了先上門的債權人，之後陸續又有其他債權人來討債，而被繼承人的遺產已經不夠還債的時候──「繼承人就要拿自己的錢出來還囉！」

差別很大！務必留意喔！

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