北市特教生失控毆打老師…諮商師列衝動行為「循環7階段」：情緒爆炸時「減害優先」

這幾天在網路上流傳某高中課堂上的影片，我看過了，實在令人捏把冷汗。如果你沒看過，那也別找來看。這樣的影片不該被流傳，不然叫當事人情何以堪。

但如果你看過的話，特別是學校老師，或需要輔導管教那些容易情緒失控，或是有特殊需求的孩子的大人，不妨當做教材，想一想下一次遇到時，可以怎麼應對。

我們不知道這事件之前，課堂上究竟發生了什麼事。但從影片中那孩子的情緒與行為反應的演變，可以明顯辨識出典型衝動行為循環七個階段（Phases of Acting – Out Behavior）中的其中幾個階段。

先講一些學理，這七個階段分別是冷靜期、誘發期、焦躁期、加速期、爆炸期、緩降期、恢復期。我試著淡化影片中的細節，只講原則就好。

（一）冷靜期（Calm）：是孩子沒有情緒失控或暴怒的時候。容易情緒失控的孩子，在校園中多數時間是處在冷靜期的；但偶爾爆走個一、兩次，真的會人仰馬翻。 （二）誘發期（Trigger）：情緒被喚起必有誘發因子，也許是同學間的摩擦、聽到巨大聲響，或者解不出題目等，任何都有可能。若誘發因子持續，當事人的憤怒情緒就會開始升溫。 （三）焦躁期（Agitation）：孩子的情緒上來，但還沒失控。但說話聲音漸大、語氣漸凶、焦躁難耐、碎念，偶而出現忍耐與壓抑怒氣的舉動，但看起來一副就要爆炸的樣子。 在這事件中，當事學生確實有出現一段焦躁期，他沒有立刻出手攻擊老師，而有試圖忍耐或表達，只是語氣和怒意都令人感到充滿攻擊性。 （四）加速期（Acceleration）：情緒快速升溫，戰火一觸即發。當事學生衝上台與老師對峙的那當下，短暫的幾秒鐘，可以視為是加速期。接著很快就進入高峰期。 （五）高峰期（Peak）：情緒來到最高點，通常是失控、攻擊或衝動行為出現的時候。此時的破壞力最強，可能會傷害自己、傷害對方，也可能波及其他同學。當事老師就是在這個時候被攻擊而受傷的。 （六）緩降期（De-escalation）：情緒爆炸與失控行為出現後，也許是被拉開，也許是生氣到累了，激動情緒開始慢慢降下來，但仍存在著怒氣。 （七）恢復期（Recovery）：事過境遷，情緒完全冷靜下來。

為什麼你需要辨識出這七個時期？這樣你才知道失控的孩子正處在哪個階段，然後這個時候你該做什麼。

從網路上流傳的影片中，其實明顯可辨的是，當事學生曾處在誘發期、焦躁期、加速期和高峰期這四個階段。

① 當孩子處在誘發期時，管教者的任務是「移除誘發因子」； ② 處在「焦躁期」時，管教者的任務是「明確指令」、「給予選擇」或「轉移注意」； ③ 處在「加速期」時，管教者的任務是「管理自己的情緒，避免也跟著爆炸」； ④ 來到「高峰期」時，管教者要做的，就是「保護安全」，而最重要的，就是自己的安全，再來是其他在場者的安全。該討救兵就趕快找人，該疏散就疏散，其實更早的時候就應該找人幫忙了。

你會說，這不是治標不治本嗎？

沒錯，處理校園中情緒正要失控學生的策略，最高指導原則就是「減害優先」，而非「說服孩子不要情緒爆炸」。

因為，會爆炸就是會爆炸，不然這些孩子就不會是特殊生了，就不會需要額外的特殊教育介入了。但好消息是，每個孩子每次爆炸的模式，都有跡可尋；只要能充分掌握，還是可以相安無事。

前提是，學校裡的每位與孩子有接觸的老師，都要清楚資訊、充分掌握，甚至，班上學生還要能合作才行。要整合這些，其實很不容易，老師們辛苦了！

我這篇文章不是寫來檢討誰的，而是希望第一線的老師更有能力應對這類突發事件。真實的情況是，這類學生情緒失控的事件，在許多學校可是三番兩頭就在發生，相關的老師們疲於奔命。

每次去學校裡頭和老師們談孩子的情緒風暴或衝動行為議題，我一定會提到這七個階段。想更深入了解，你也可以參考陳品皓心理師寫的《暫停情緒風暴》，裡頭的說明與介入策略相當具體明確，值得一讀。

（本文出自臉書粉專「陳志恆諮商心理師」，未經同意禁止轉載）