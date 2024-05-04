全聯「超大海鮮」只要65元！他曝完全沒土味食譜 全網饞瘋

好康道相報！有網友近日在連鎖量販超市全聯買到一隻很大的吳郭魚，他分享自己的食譜，美味的成品照片讓其他人直流口水，其他網友表示，「好吃！買過10次只有一次遇過土味，把裡面劃開用廚房紙巾紙壓乾比較保險」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，他近日在全聯買到一隻很大隻的吳郭魚，一隻只要65元，魚肉又甜又嫩，也沒有土味。

該網友分享自己的食譜，「魚用鹽和薑，一點米酒醃大概半小時，蒸至魚熟，然後加入切碎的蔥和大蒜，如果吃辣可以加點辣椒，然後加入醬汁（半碗熱水，醬油，醬油膏，烏醋，油），再蒸一下就可以了，鱼肉又甜又嫩」。

網友在全聯買吳郭魚回家料理。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」Tâm Thanh Candy

網友在全聯買吳郭魚回家料理。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」Tâm Thanh Candy

其他人則留言「也喜歡買它來煮，好吃買10次只有一次遇過土味，像詹姆士說，把裡面劃開用廚房紙巾紙壓乾比較保險」、「宜蘭沒有這麼大的」、「看起來好好吃喔，廚藝很好，謝謝分享喔」、「全聯的魚，不管是吳郭魚還是鱸魚，鱗片跟內臟都處理的比傳統市場還乾淨，真讓人放心！」、「鱸魚也很不錯喔～處理的很乾淨沒異味」、「腮全去、肚子裡的血、膜刮乾淨，薑片沾米酒再塗一塗全身，很去土味」。

還有人留言「鹽焗比較好吃」、「全聯吳郭魚真的是好吃又便宜，殺得非常乾淨」、「大小真的要憑運氣」、「全聯的都比別人便宜」、「有那麼大嗎？而且常缺貨」、「全聯的生鮮魚很讚」、「全聯的沒土味用煎的也好吃」、「我也是吳郭魚的愛好者，看到這圖片感覺很好吃」、「這麼多種魚，我就覺得吳郭魚最好吃。不會太油也不會太澀，夾的時候，魚肉也不會太細碎」。