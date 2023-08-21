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七夕床母生日！她讚全聯「這油飯」好吃 過來人推：可買來拜床母

聯合新聞網／ 綜合報導
七夕是床母生辰，許多人為祈求家中子女平安，會在這天拜床母。示意圖，圖片來源／ingimage
七夕是床母生辰，許多人為祈求家中子女平安，會在這天拜床母。示意圖，圖片來源／ingimage

明日農曆七月七日，即將迎來浪漫七夕，不過七夕除了是情人相聚的日子，也是床母的生辰，許多人為了祈求家中孩童健康平安，會以油飯、麻油雞等拜求床母庇佑。日前一名網友在網上分享一款全聯油飯，認為不僅物美價廉，也很適合小鳥胃，吸引網友留言「七夕可以買來拜床母」。

原PO在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文，分享自己意外買到的一款油飯，不只有滿滿的麻油香，油飯中有香菇、肉燥等配菜，還搭配著紅蔥頭的香氣，上方更是附著一隻大雞腿。對此，有網友表示可以買來拜床母，原PO也直呼「很可以！」

一名女子分享全聯的油飯，大讚好吃，有網友認為很適合拿來拜床母。圖片來源/臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名女子分享全聯的油飯，大讚好吃，有網友認為很適合拿來拜床母。圖片來源/臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出，網友紛紛回覆，「哇！感覺還不錯耶，可以買來拜床母娘娘」、「下週二七夕可以買來拜床母」、「99的話很便宜耶」、「狀元油飯真的好好吃，當初兒子的彌月禮就是選他們家」、「離家近的全聯都沒有熱食，有熱食的全聯就是讚」、「明天來吃吃看，這雞腿很有誠意」、「昨天有買給兒子吃，說油飯很好吃」。

不過也有網友認為量太少了，感覺有點貴，「中午才看到，馬上就有人PO，只是我看那油飯有點少，就放棄買了」、「飯蠻少的，偏貴」、「雞腿看起來很乾」。

七夕 油飯 全聯

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