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她嫌好市多這款披薩「瓦斯味很重」 老饕駁：就是愛這味道

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。本報資料照片
好市多。本報資料照片

好市多商品種類多樣又實惠，尤其熟食區更是不少人的最愛。有一名女網友就發文表示自己在好市多買了「蕈菇松露風味披薩」，看起來相當美味，但她品嚐過後卻覺得像「瓦斯味」，不過不少喜歡這款披薩的人卻表示就是愛這個味道。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，日前到好市多買了剛上市的「蕈菇松露風味披薩」，上面的料看起來很多、很豐富，但吃了之後卻讓她直呼「味道一言難盡，瓦斯味好重」。她說要吃第一口的時候還得暫時停止呼吸，雖然意外地好吃，但吃完後還要在房間噴香水除掉味道。

不少人也認同原PO所形容的味道，「那個不就是松露的味道嗎？」、「松露真的就是瓦斯味」、「松露就是吃它那瓦斯味」、「對不習慣的人來說，松露味跟瓦斯味很像」、「松露就是那個難以言喻的瓦斯味」、「松露口味…瓦斯味不是很正常嗎？」、「真的，這真的瓦斯味很重」。

也有許多愛好者留言力挺，「妳菇好多哦，我那天在大順店買的料好少，瓦斯味又不夠，好失望，我就愛它瓦斯味，越重越愛」、「超好吃，妳菇菇好多！至少比鹹到洗腎的起司披薩好吃很多」、「覺得這款披蕯很好吃」、「原來是瓦斯味…這松露菇菇披薩意外好吃」、「很好吃啊，實在聞不出來有怪味，我的鼻子有問題？」、「就是愛這種濃濃瓦斯味，很好吃又不過鹹的披薩」。

原PO在好市多買了一款「蕈菇松露風味披薩」，但她卻形容味道很像瓦斯味。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在好市多買了一款「蕈菇松露風味披薩」，但她卻形容味道很像瓦斯味。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 披薩

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