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網紅親測日本米果 好市多跟市售版比「小魚乾有少」

聯合新聞網／ 綜合報導
TELL ME 歪歪歪實測四項好市多及市售版的產品。圖／取自YouTube
TELL ME 歪歪歪實測四項好市多及市售版的產品。圖／取自YouTube

美式賣場好市多售有多種商品，網友認為，不少品項與市售版本味道不太一樣。YouTuber「TELL ME 歪歪歪」實測四項產品，包括傳六什錦豆、愛之味純濃燕麥、珍珍冷凍花枝丸、Calbee水果麥片，結果顯示好市多版與市售版味道和數量真的有所不同。

TELL ME 歪歪歪「揭開Costco好市多的都市傳說！開箱市售版商品和好市多版品質居然有差？」影片中，兩人實測四項好市多及市售版的產品，第一為傳六什錦豆，全聯購入的為100克79.12元，有9隻小魚乾；好市多購入的為100克54.66元，只有6隻小魚乾。

第二為愛之味純濃燕麥，以肉眼來看，市售版本看似較為濃稠，然而實際品嚐發現好市多版本濃稠許多，兩種產品的成分表完全相同，僅僅差在容量不同，TELL ME 歪歪歪直言「濃度不同明顯到猴子都喝得出來，一個是米漿、一個是米漿加水」，比較價格則是市售版100毫升8.28元、好市多版100毫升7.35元。

第三為珍珍冷凍花枝丸，全聯市售版100克29.5元、好市多版100克16.95元，兩個品項光是花枝丸大小就有落差，好市多版較大塊，吃起來市售版腥味比較重，類似「花枝漿」，好市多版則是表面可見花枝塊，類似「酥炸花枝丸」的口感，且兩者顏色、剖面都不同，成分唯一差異為市售版加入蛋白及魷魚。

第四為Calbee水果麥片，兩者進口商不同，同樣重量下，市售版有26塊水果乾、好市多版有27塊水果乾，且市售版葡萄該比較甜，TELL ME 歪歪歪表示，因為好市多版容量大，因此一打開看到的果乾數量才會比較少。

好市多 YouTuber Costco

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