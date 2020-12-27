女子好奇為何沒人買「6折櫻桃」 內行人揭影響消費2大關鍵

全聯福利中心商品種類豐富，也常推出優惠活動，吸引不少民眾上門消費。近日一名女網友發現超市架上有「6折櫻桃」，不過卻沒什麼人買，讓她疑惑原因為何。對此，內行人揭曉關鍵因素。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，日前去逛全聯時，發現架上擺滿許多進口櫻桃，上面貼著「珍惜食物、愛護地球」的6折貼紙，怪的是銷量不佳沒賣出幾盒，這景象讓她不禁好奇「為什麼即使6折還是沒人買？」

貼文一出，網友們認為「價格」和「新鮮度」左右消費者的購買意願，「因為6折還是很貴」、「重點是價錢」、「全聯水果比外面貴很多，就算打折荷包還是不夠」、「單價太高，打6折還是比外面貴」、「水果狀態已經不太行了」、「櫻桃打折品要注意一下新鮮度」、「特價的水果要仔細看清楚，可能有爛或疑似發霉的樣子」、「放很久，很多都爛了」。

不過，曾購買6折水果的網友提到，「我有買過櫻桃，覺得很好吃啊！」、「我會買打折的金圓頭奇異果或香蕉」、「我上次有買櫻桃都沒有壞，而且超甜」、「我買6折香蕉還不錯，頭還有點綠滿新鮮的」。