好市多鮮奶驚見不同顏色瓶蓋 他不敢買PO網求解答

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，價格經濟實惠，總是吸引許多消費者採購挖寶，當中一款白底紅字包裝的鮮乳也是搶手貨，常常一上架就讓民眾搶翻天。有網友拍到這款鮮乳的蓋子竟然有不同顏色，讓他不太敢買，也好奇是否有特殊涵意。

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團PO出一張照片，他昨（10）日到好市多消費，看到這款人氣盒裝鮮乳，正想帶幾瓶回家，但卻發現每一瓶鮮乳的蓋子通通是白色，唯獨其中一瓶是黃色，讓他覺得很奇怪。

仔細看這瓶鮮乳的外包裝字樣、顏色、保存日期都和其他瓶無異，就只有蓋子顏色不同，讓原PO好奇的想問「有人知道這是怎麼一回事嗎？真特別，但是不敢買！」

照片一出讓許多網友們歪樓，「恭喜中獎，再來一瓶」、「第一億瓶紀念」、「收集黃金瓶蓋可以換獎品」、「黃色的是果汁牛奶」、「這是golden ticket啊，恭喜可以到巧克力工廠玩」、「黃色蓋子是隱藏版的」。不過也有人猜測可能的原因，「蓋子顏色大概是不小心混到吧」、「計數用的啦」、「黃蓋是初乳吧」、「蓋尾，生產線要補料了」。至於為何會出現不同顏色的瓶蓋，據《TVBS》報導，好市多官方回應仍在查證當中。