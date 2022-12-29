「股癌」謝孟恭抱怨遭老爸指像統神 網一看東歐仙女嬌妻照片全炸裂

經常分享股市動態的投資達人「股癌」謝孟恭，是台灣Podcast各平台總排行榜的冠軍常客，近日他在臉書po出照片說爸爸覺得他越來越像遊戲實況主「統神」（張嘉航），不過網友看到照片後都自動忽略他，眼裡只有他的東歐摩爾多瓦籍仙妻。

影評人膝關節留言說，「我只看得到你老婆？」還有人開玩笑說「這對父女感情真好」，有人則勸他不能再胖下去了，「原來是統神，我差點以為是癌大呢，嚇到我了」、「其實大家都只看右邊的Liza而已」、「這張太有童話感了，公主與史瑞克。」

「Liza已朝國際名模路上邁進」、「長得像統神沒關係，老婆是Liza就好」、「這張照片向我們展示了有才華的男人不靠外表」、「驚訝的是爸爸居然知道統神」、「這張圖有夠勵志」、「Liza根本是真人版的洋娃娃」。

事實上，謝孟恭9月份時也曾上過統神哥哥「鼻地大師國動-張葦航」的YouTube節目，裡面他透露說跟Liza交往六年左右，結婚至今大概三年，小孩一歲，並解釋Liza其實應該是俄籍。而Liza本人也常在IG上po出她和小孩的日常。

當初他以為很多歐洲人都是不婚，所以尊重她的意願，但她來台後知道很多台灣人都有結婚，因此也改變心意說「我也要結婚」。謝孟恭說，求婚的過程其實是在峇里島往飯店的接駁車上，Liza感動地哭了兩分鐘，但事後卻被Liza狂責怪說「你已經來這裡了，為什麼你不要等我們進到飯店或是那個沙灘？」謝也解釋，因為那個時候就覺得氣氛對了。