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法國美女騎師日本亮相 浴衣美照引網友讚嘆

聯合新聞網 / 綜合報導
法國美女騎師米凱兒身著日本浴衣，迷倒不少日本粉絲。圖／ Instagram

法國籍美女賽馬騎師米凱兒‧米榭（Mickaëlle Michel，港譯麥晴欣），本月二日在Instagram上發佈了一張身穿日本浴衣的美照。由於這是她罕見地穿著日本服飾，因而引來許多日本網友們的關注。

米凱兒是2014年開始執業的法國籍賽馬騎師，1995年出生於法國瓦爾省（Var）的耶爾（Hyères），現年24歲，去年8月在北海道札幌競馬場所舉辦的「世界賽馬騎師全明星賽（World All Star Jockeys）」中第一次在日本亮相。今年一月更獲得了日本短期騎師執照，並在27日於神奈川縣的川崎競馬場登場。

出賽日以外的日子，米凱兒則在日本各地享受觀光行程。穿著浴衣的照片便是她前往群馬縣伊香保温泉時所拍下，照片一出，日本網友們紛紛表示：「美人出浴！」、「好適合喔！」、「穿和服好好看」，也有不少人以英文留言「looks so cute!!（很可愛！）」「So beautiful（好漂亮）」，證明了米凱兒的人氣不同凡響。

去年八月才在日本出賽的賽馬騎師米凱兒已經在日本虜獲不少粉絲的心。圖／Instagram

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