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法國美女騎師日本亮相 浴衣美照引網友讚嘆
法國籍美女賽馬騎師米凱兒‧米榭（Mickaëlle Michel，港譯麥晴欣），本月二日在Instagram上發佈了一張身穿日本浴衣的美照。由於這是她罕見地穿著日本服飾，因而引來許多日本網友們的關注。
米凱兒是2014年開始執業的法國籍賽馬騎師，1995年出生於法國瓦爾省（Var）的耶爾（Hyères），現年24歲，去年8月在北海道札幌競馬場所舉辦的「世界賽馬騎師全明星賽（World All Star Jockeys）」中第一次在日本亮相。今年一月更獲得了日本短期騎師執照，並在27日於神奈川縣的川崎競馬場登場。
出賽日以外的日子，米凱兒則在日本各地享受觀光行程。穿著浴衣的照片便是她前往群馬縣伊香保温泉時所拍下，照片一出，日本網友們紛紛表示：「美人出浴！」、「好適合喔！」、「穿和服好好看」，也有不少人以英文留言「looks so cute!!（很可愛！）」「So beautiful（好漂亮）」，證明了米凱兒的人氣不同凡響。
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