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辣媽與兒子拍雜誌 凍齡外表讓網友直呼不可思議

2020-01-30 18:11聯合新聞網 綜合報導

照片中宛如情侶的男女，事實上竟是母子，而該名媽媽已經64歲。圖擷自sportss...
照片中宛如情侶的男女，事實上竟是母子，而該名媽媽已經64歲。圖擷自sportsseoul
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現在的女性越來越注重保養，許多美魔女都看不出實際年紀，有些甚至比年輕人更美。日前韓國一本健身雜誌曝光新刊，封面是一對宛如情侶的男女，照片中女子身材姣好、男生肌肉結實，但事實上他們竟是母子，而該名媽媽已經64歲，讓許多網友都驚艷不已。

根據「sportsseoul」報導，日前韓國健身雜誌「MAXQ」2月號曝光，封面是64歲的媽媽張繞奧（Jang Reao），以及她30多歲的兒子李星玄（Lee Sung-hyun），他們為雜誌拍攝「健身讓人重生」的主題，由於媽媽外表宛如30多歲的模樣，讓網友們對於她實際年齡已經64歲感到不可思議。

根據報導，這名凍齡媽媽原本是一名健身愛好者，在健身圈享有「健身王后」的美譽，但30年前卻出了一場嚴重的車禍，導致她手臂撕裂，也因為重傷的後遺症讓她不能再重訓，於是進而培養兒子健身，最終他成為一名專業健身教練。

但這名媽媽不再健身後讓她一度胖到80公斤，身材走樣加上健康惡化讓她下定決心減肥，而她的兒子也成了她的私人教練。一開始兒子擔心媽媽會因為車禍的舊傷沒辦法重訓，但她仍不放棄，雖然一開始有些辛苦，但持之以恆讓她終於瘦到50公斤左右，甚至練出馬甲線，也讓她變得更健康與自信。

據了解，這名媽媽還在2018年代表韓國參加舉辦在美國拉斯維加斯的健美世界錦標賽，並在最後獲得前三名的成績，讓她成為了真正的「健身王后」。如今她登上雜誌封面，希望能藉由她的故事鼓勵更多人。

健身韓國減肥

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