包「400萬」紅包給岳父母！ 網見了吐槽：吃頓飯就花完了

農曆春節即將到來，除了大家團聚吃年夜飯外，包紅包更是過年習俗，有網友透露，15年來各包給岳父母「200萬大紅包」，讓人看了驚訝連連，豈料貨幣單位曝光，眾人看完紛紛笑說「差點叫乾爹」。

原PO在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」發文表示，15年來自己都包給遠在越南的岳父母各200萬紅包，對待長輩可說是十分大方，沒想到下一句卻說「今天旅行社報匯率1：850，真不好意思」。事實上「200萬紅包」是以越南盾為單位，按照今（9）日匯率換算約新台幣2438元。

貼文一出，網友留言回應，「果然是董字輩的都百萬來百萬去的，可惜是在越南」、「大哥真闊」、「去胡志明市區吃頓高檔餐廳就兩三百萬越盾了」、「原來才2400多塊，這數字好像也不多」、「以現在在胡志明市的物價，去一趟超市買個日用品就沒了」。