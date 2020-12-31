他和老婆吵架…隔天打開便當一看傻眼 網友笑：好吃嗎
許多人上班時，常常會帶家裡做的便當到公司解決午餐。不過要是跟負責做便當的人鬧不愉快，便當內容便很可能慘遭毒手。最近就有日本網友，因為跟老婆吵架，便當被弄成令人啼笑皆非的樣子。
根據日本媒體「grape」報導，twitter網友「結人 醸すおっさん」日前在網路上分享一張照片。只見照片中，有個空空如也，只放著一雙筷子的便當盒。而實際的白飯，則被塞在狹小的筷子盒中。結人表示，他是前一天跟老婆吵架，顯然是老婆有意「報復」 ，才故意把便當作成這個令人哭笑不得的樣子。
不過做出這種惡趣味便當的，可不是只有結人的老婆而已。就在他分享照片之後，也有網友貼出自己的便當照。有人因為跟媽媽吵架，結果便當裡除了白飯、芝麻以外，就剩用番茄醬畫成的生氣表符。還有人也是吵架後，便當被畫成一張豬八戒的鬼臉。
許多網友則表示：「這個絕對是一邊偷笑一邊做的吧，想到就可怕」、「還有放梅子乾，其實還是有愛的啦」、「仔細想想其實還滿可愛的」、「技術其實滿好的嘛」、「筷子看起來滿好吃的嘛」、「其實你們感情很好吧」、「有幫忙做便當也不錯了，我家完全沒有」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言