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「鬼滅之刃」翻拍真人版？他點出兩大關鍵：做不好反被抵制

聯合新聞網 / 綜合報導
鬼滅之刃劇場版票房刷新日本影史紀錄，台灣上映至今票房也已突破三億大關。圖擷取自twitter
鬼滅之刃劇場版票房刷新日本影史紀錄，台灣上映至今票房也已突破三億大關。圖擷取自twitter

鬼滅之刃」劇場版動畫「無限列車篇」票房屢破紀錄，作品高人氣也引發外界揣測，是否即將翻拍真人版電影。包括山崎賢人、橋本環奈、菅田將暉都曾被點名是演員人選。但最近有業界人士透漏，鬼滅之刃要開拍電影之前，還有難題需要解決。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，過去像是「進擊的巨人」、「神劍闖江湖」、「王者天下」等等人氣動漫作品，最後都會翻拍成真人電影，儼然成為一種趨勢。然而該媒體在訪問一位電影業界的人士，詢問「鬼滅之刃」翻拍電影的可能性，卻得到意想不到的答案。

專家表示，其實當初在鬼滅之刃TV動畫上映的時候，業界就曾考量過翻拍真人版的可能性。由於鬼滅作品中描寫到許多家庭、同伴間的情誼，因此被相當看好。然而受到新冠肺炎的疫情影響，拍攝計畫與舞台活動只能擱置。

而隨著TV動畫的效應，鬼滅之刃紅翻全日本，屢破紀錄成為現象級作品，業界人士在一方面感到興奮之餘，一方面卻也猶豫了。由於過去日本動漫改編的真人版電影，評價多半參差不齊，而這波鬼滅熱潮下，作品早已被粉絲「神格化」，因此若是貿然推出品質不夠的電影版，反而可能造成粉絲集體抵制。

另外，鬼滅之刃受到粉絲喜愛的一大要素，就屬其華麗的打鬥演出。然而那些在動畫中能做出來的酷炫畫面，真人電影卻很難表現得出來。過去雖然有「神劍闖江湖」中，同樣以刀劍戰鬥獲得高評價的真人版電影，但相比起來，鬼滅之刃的打鬥更帶有奇幻色彩，無法輕易還原。要拍出能令粉絲滿意的真人版，恐怕還得再多考慮一番。

鬼滅之刃 電影

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