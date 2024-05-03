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1餐200元算多嗎？他好奇薪水多高才能這樣吃 遭酸「跟年收無關」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇一餐吃200元以上的人，年收入到底有多少？貼文引起討論，不少人認為這跟收入無關，與物價有關。 示意圖／ingimage
原PO好奇一餐吃200元以上的人，年收入到底有多少？貼文引起討論，不少人認為這跟收入無關，與物價有關。 示意圖／ingimage

在這薪水跟不上物價的時代，多數人都選擇省吃儉用，盡量減少花費，但不少餐飲調漲價格後，很容易一餐就花費上百元。有一名網友不懂為何有些人吃一餐可以超過200以上，好奇這些人年收入有多少？

原PO在Dcard以「吃飯一餐超過兩百的人年收多少？」為題發文，他說有些人吃東西都吃很多，不僅雙主食還會點湯，飯後還會跑去買手搖飲，這樣一餐吃下來就要200元，甚至250元，原PO好奇這些人的年收入到底有多高才可以這樣吃，「怎麼一餐可以花這麼多？」

貼文一出，不少人反酸，「跟年收入無關吧！因為這是很主觀的事，如果非要年收入高才能吃一餐200-250的話，那是否也要用年收入來衡量要不要養父母要不要啥之類的話，這不是很累嗎？」、「也可能是你看到的那餐吃這麼多，平常你沒看到時吃比較少」、「一餐吃200錢包就會哭？那可能要先增加收入」、「有些人可能平常沒什麼其他慾望，所以花費主要就是飯錢跟生活用品而已，其他地方沒花什麼錢的話，餐費拉高一點倒是還好」、「當你忙到平日休閒只剩下吃飯的時候，管他幾百元，吃得健康吃得爽就好」。

有網友無奈地說，「可是…物價也是這麼高呀」、「現在一餐200都算普通了吧，不是有錢，而是大環境就是如此」、「現在一餐沒200也有150，所以你說他們吃250很貴嗎？」、「麥噹噹（麥當勞）隨便點就超過了」、「可是健康餐就是這麼貴」。

物價

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