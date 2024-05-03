燙青菜最不該出現哪種菜？網友公認這道：店家端出絕對生氣

一名網友在PTT上詢問大家：「點燙青菜，不該出現哪種菜？」他指出可能會出現的8種菜排名，並稱菠菜、空心菜和小白菜這3種菜，才是真正的燙青菜。該文引起網友熱議，大家討論後一致認為豆芽菜可能是最不想看到它被端上桌的「燙青菜」。

原PO表示，每次去小吃店，點燙青菜都像開盲盒一樣，雖然都可以算菜沒錯，但有些菜真的端上來會很不開心。原PO還為此將8種可能會出現的「燙青菜」排名，美生菜、大陸妹和豆芽菜列為「絕對母湯」，高麗菜和青江菜「還可以啦」，而菠菜、空心菜和小白菜，才是真正的燙青菜。

有網友認為，包括莧菜、地瓜葉加蠔油，也可以算是能接受的「燙青菜」。也有人認為，其實很多店家都會事先告知「燙青菜」的菜種，若無告知的話，也可以主動詢問，通常店家為避免消費糾紛，都會明確回答是哪一種「燙青菜」。

有網友還質疑原PO認為還可以的高麗菜和絕對母湯的美生菜，「用燙的能吃嗎？」而對於究竟什麼是最不能接受的「燙青菜」，許多網友都直指豆芽菜，「店家燙青菜若是豆芽菜，真的有無恥」、「給豆芽菜真的會怒」、「豆芽菜拿到會生氣」、「豆芽菜第一吧，豆芽又不是青菜」。但也有人覺得是美生菜跟大陸妹，「這兩樣我會直接翻桌」。