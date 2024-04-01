他好奇「台南紅球」為何引關注？ 內行解析：突破框架的藝術

紅球台南歷史街區策展行動昨（31）日展於台南公園念慈亭，吸引許多民眾圍觀，也掀起網路討論。有網友好奇「這個紅球塞在古蹟門口要做什麼？到底是什麼操作？」對此，許多網友分享看法「類似黃色小鴨這種公共藝術吧」。

一名網友在PTT發文表示，最近看到許多「台南紅球計畫」的新聞，讓他疑惑「不就是一顆很莫名的大紅球嗎？還塞在古蹟門口，這是什麼操作？特色在哪？我完全搞不清楚，到底在幹嘛？沒東西可以宣傳了嗎？還是要掩蓋什麼？」

文章曝光後，有網友批評「莫名其妙爆紅」、「真的笑死，一堆人去拍照」、「老實說很像古蹟長痔瘡」，也有人認為「專攻網路流量啊，像你就幫忙宣傳了」、「台灣人的藝術氣質偏低，所以看不懂」、、「應該是類似黃色小鴨這種公共藝術，之前放黃色小鴨就有人無腦打卡了」。

也有人解釋「其實藝術就是像這樣加上一點巧思，藝術本身可以突破框架，誰說一定要在畫展才能有藝術？」、「國外之前也有擺過這個紅球，網路上說這是讓台南有跟國際大城一樣藝術的機會」、「之前好像在台北也放過？藝術這種東西本來就因人而異啊，你覺得礙眼，別人覺得是有趣，全憑個人的心境跟感受決定」、「之前台北展示的時候怎麼不罵？一放到台南就開始酸嗎？搞不懂為什麼還要發一篇來酸，這就是裝置藝術啊」。