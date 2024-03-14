女生會看鳥山明知名漫畫「七龍珠」嗎？ 兩派網友爭論不休

「永別了悟空！」以「七龍珠」漫畫享譽國際的日本漫畫作家鳥山明於2024年3月1日驟逝，讓許多喜愛「七龍珠」的粉絲們不勝唏噓，更喚起人們對「七龍珠」的懷念。由於「七龍珠」有許多打鬥的畫面，有位女網友想問問看「女生會看七龍珠這種漫畫或卡通嗎？」話題引起兩派網友的熱議，有人回應「無聊死了」、「不好看」，但也有人表示「好懷念」。

原PO坦白直言，「七龍珠」到後來「就是力量與打架，頂多偶爾賦予友情親情的感動來反殺對方」，她在PTT貼文問說「女生會看『七龍珠』這種漫畫或卡通嗎？」她說當時打鬥卡通這麼多，為何「七龍珠」人物外形都是肌肉棒子，想必受西方影響最大，因為「其他打鬥卡通主角都畫的瘦瘦的或是美型男，完全不科學，根本不可能有多強的戰鬥力」，她文末總結只有「七龍珠」或是更早的「北斗神拳」才符合西方的價值觀吧。

有位網友留言表示不好看，自己的老婆覺得「七龍珠」很無聊，「就是一群肌肉男在那裏啊啊啊的亂叫，然後一直打架、一直打架、一直打架，然後衣服破掉、然後死掉了，無聊死了」。

另有位表明身分是男生的網友說真心覺得難看，他分析「畫風不好看，違反審美觀；腳色個性和台詞，不是色情狂就是有嚴重的中二病；然後就是重複的套路，除了主角群之外，後面出的腳色永遠比較強，還好以後不會再看到新的『七龍珠』了」。這則回應結果被其他人吐槽，「對！後面就87套路化，鳥嘴吐不出象牙」、「人家是問女的，你男的是在回答什麼？」

也有喜歡「七龍珠」的網友比較其中好看的部分，「1.小時候收集龍珠；2.比武大會；3.那美克星；4.生化人，還可以接受，之後的界王那段跟最後的普烏就太跳TONE了，就比較難看」。她覺得收尾很不錯，「悟空帶著普烏去偏遠的地方練功，算是非常完美的結局」。

更多網友留言回應自己的想法說，「小時候有看啊」、「相當感人的一部漫畫，主角跟著我們一起成長」、「懷舊加成」、「少年漫畫不都是力量與打架嗎？」。有人則覺得「不夠感人，GT才真的有龍珠完結了」、「身邊女生都看『咒術迴戰』」。