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短程搭商務艙「會不會浪費錢？」 過來人：有兩樣很棒的體驗

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇發文詢問，搭飛機坐商務艙是怎麼樣的體驗？。示意圖／ingimage
有網友好奇發文詢問，搭飛機坐商務艙是怎麼樣的體驗？。示意圖／ingimage

日前有空服員分享商務艙的等級分成三種，服務內容和優先順序有所差別。有網友好奇發文詢問，搭飛機坐商務艙是怎麼樣的體驗？文章曝光後，網友紛紛分享搭過的經驗，認為座椅舒適度和餐點飲料都大勝經濟艙。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，提到自己搭飛機從未坐過商務艙，「從小到大出國，永遠都是走經濟艙，只能從影片照片看到商務艙的樣子」，也因為搭乘飛機次數少無法累積哩程，原PO認為即使是日本線的商務艙單程也要一萬多元，都能買張來回機票，「而且短途好像也沒什麼體驗的時間，感覺滿浪費錢的，有人坐過商務艙嗎？」

貼文一出，鄉民紛紛留言「25歲以後就沒坐過經濟艙了，別折磨自己」、「電動椅可以躺平，香檳和飛機餐好吃」、「也沒有特別的優越感就是可以躺平，餐比經濟艙精緻一些」、「信用卡點數換的，滿多里程社團有在教。就是有聯名過夜包睡衣，座椅可躺平，出差的話比較沒有勞累感，可以直接換拖鞋不影響旁邊的人，這個滿優的」、「有，去沖繩時被升等，很棒的體驗」、「搭過ANA、長榮和星宇的商務艙，ANA完勝，食物好吃座位夠大」、「去年從日本返臺時，搭商務艙，舒服吃個午餐，喝杯清酒，看個電影就到臺灣了」、「搭了5次商務艙，哩程開票很划算啊，下飛機有快速通關，15分鐘過關西機場，逛街完還在貴賓室待很久」。

不過也有人認為「短程（比如日韓）的經濟艙和商務艙我都坐過，體感差別就沒太多，長程差距比較大」、「被升等有三次，不然買不起」、「蠻爽的，不過真d貴」、「長途可以躺平睡覺很舒服，但下飛機後背超癢，癢了好幾天。後來發現應該是床蟲，還好蟲沒跟回家，很可怕」、「有趟商務艙空姐比乘客多，一直給我補酒，然後我就喝醉了 高空想吐很不舒服...」、「有些惡劣的航空公司是經濟艙加個枕頭加杯飲料當商務艙賣，要做一下功課，真的可以躺的那種商務艙的才值得搭，很輕鬆很舒服，尤其是歐美線商務艙」。

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