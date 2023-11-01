空服員揭商務艙旅客「有分3等級」 網一看服務驚：果然錢多的是老大

為了讓旅程更舒適，能享受更好的服務品質，有些旅客出國搭飛機會選擇「商務艙」，但其實商務艙也有分等級，而且從機票標示就能看出來。日前一名空服員分享，商務艙旅客有分三種，在點餐順序、餐點選擇上也有些微差異。影片曝光後引發討論，不少網友恍然大悟留言，「難怪，我一直感覺有差，原來是這樣」、「難怪我都是最後取餐，我要咖啡給我白開水」、「簡單一句話：錢多的是老大」。

一名空服員在抖音帳號「beatrice778899」發布影片分享商務艙秘辛，她表示收到一些網友詢問，都很好奇商務艙客人有沒有「分等級」，並在服務內容與服務先後順序是否存在差異性。

對此，該名空服員表示商務艙機票有三種標示，第一是經濟艙機位超賣，旅客「臨櫃升等」為商務艙的機票會標示出來；第二是公司員工或者內部考核出公差的票會標出，這些屬於「員工優待票」；最後是「高卡別貴賓」，以華航會員來說，就有分為金卡、翡翠卡、晶鑽卡等級，這些會特別標示出來，因此商務艙旅客確實有分等級。

至於服務內容和優先順序也有差別，在機上餐點可能不足的情況下，空服員會先詢問「高卡別貴賓」，在餐點選擇上「如果都想吃龍蝦、都想吃日式餐點怎麼辦」，這些貴賓也有絕對選擇權，空服員也解釋，「高卡別貴賓等於高貢獻值貴賓，對於所有公司都是一樣，較高規格接待也是自然」。

影片發布後引發討論，不少網友留言表示，「難怪，我一直感覺有差，原來是這樣」、「標記才不用浪費時間服務」、「我以前有第一種和第三種，難怪我都是最後取餐，我要咖啡給我白開水」、「這有學問了！給100分」。