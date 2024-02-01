過年比上班還累？他嘆「難得放長假卻更忙」 引兩派網友論戰

農曆春節即將到來，不少人期待回家與父母手足團聚。一名網友在臉書社團「匿名3公社」表示，今年將迎來人生中第一次沒有父母陪伴的春節，原本已經很難受了，卻在收到姑丈的訊息後淚流不止。原來姑丈不僅邀請原PO去家裡過年，也強調今後就是一家人，充滿洋蔥的故事感動眾人。

2024-01-31 13:40