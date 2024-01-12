他不解朋友為何從彰化跑到台中搭高鐵 在地人無奈曝真相

自從高鐵營運後，南來北往大大縮短了時間，儼然成為南來北往一日生活圈最佳交通工具，不過高鐵12個站時常被許多網友拿來討論，近日有一名網友透露朋友是彰化人，卻跑到台中搭高鐵，讓他質疑「要彰化高鐵站幹嘛？」

原PO在PTT以「彰化人都去台中烏日搭高鐵？」為題發文，他說一名女性朋友周末要從彰化到台北玩，但對方說是買台中到台北的高鐵車票，原PO笑問彰化明明有高鐵站，幹嘛還特地跑去台中搭，結果卻被朋友嗆說「彰化人都去台中烏日搭高鐵啦」，讓他滿臉狐疑「那要彰化高鐵站幹嘛啊？」

不少在地人解釋高鐵烏日站的位置離彰化很近，「田中那麼偏僻」、「比較近啊」、「北彰都去烏日台中高鐵」、「給南彰化人搭的」、「北彰化去（台中）高鐵約15分，去彰化高鐵要40分」、「到烏日20分鐘，到田中可能40分鐘」、「烏日就很靠近邊界了，當然選近的搭」、「彰化市去烏日高鐵就十幾分鐘，南彰化去田中搭高鐵也不一定很順」。

不僅彰化高鐵站被在地人抱怨偏僻，其他包括嘉義站和台南站也曾被民眾大酸選址差，「你google看一下各個高鐵站，就嘉義最荒涼」、「坐高鐵旁邊是高速公路有屁用」、「高鐵嘉義站這麼多年過去，四周還是一片荒地，BRT班次少、又沒有配合高鐵抵達時間」、「台南高鐵都不高鐵了，去哪裡都要再多花30分鐘以上」、「台南是站內站外都不行，聯外也不便，不知為啥蓋在那」。