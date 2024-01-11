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在地人怨嘉義高鐵站選址差 網點名「這兩站」更荒涼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，住嘉義的朋友抱怨，當地高鐵站地點很差，貼文引起網友熱議，紛紛點出嘉義站的優缺點。報系資料照/記者楊文琪攝影
一名網友表示，住嘉義的朋友抱怨，當地高鐵站地點很差，貼文引起網友熱議，紛紛點出嘉義站的優缺點。報系資料照/記者楊文琪攝影

若要進行遠距離移動，搭乘高鐵是許多人的首選，但即使花費時間短於其他大眾運輸，站點位置是否便捷仍是民眾考量的要點之一。近日一名網友發文表示，住嘉義朋友最近抱怨，當地高鐵設的站點很爛，但原PO不解，考慮周邊交通及繁華程度，嘉義站真的有那麼差嗎？該問題也引起網友熱烈討論，不少人以彰化站、台南站舉例，認為跟這兩站比起來，嘉義已經算好了。

「嘉義高鐵的地點有到非常爛嗎？」，原PO在PTT上發文表示，最近聽朋友抱怨嘉義高鐵站點位置差，但他認為，該站雖然沒有雙鐵共構，不過旁邊就有台82線，能夠接高速公路，選址也在整個嘉義的行政區中間、交通又算順暢，比起台南好了不少，不解嘉義高鐵站真的有這麼爛嗎？

有網友指出嘉義高鐵站的缺點，「嘉義高鐵站應該跟嘉義車站共構就好，現在根本兩頭空，一邊發展不起來，舊城區又一直在沒落」、「你google看一下各個高鐵站，就嘉義最荒涼」、「坐高鐵旁邊是高速公路有屁用」、「距離台鐵太遠也是個問題」、「高鐵嘉義站這麼多年過去，四周還是一片荒地，BRT班次少、又沒有配合高鐵抵達時間」。

也有網友反駁，認為嘉義站的位置其實不差，「縣府就在附近，上班方便」、「如果針對『嘉義市』的人或許不好，但對於嘉義縣、北台南、南雲林的人來說算是很棒的地點」、「高鐵位在太保，差不多就是在嘉義市、朴子、新港、新營、北港圍起來的中心位置，怎麼算都不差」、「現在看是不佳，著眼以後的發展」。

不少人則抱怨，比起嘉義站，彰化及台南站的選址更糟，「最爛的是彰化，彰化人幾乎不在彰化站下車」、「台南高鐵站表示，跟我比偏遠...」、「比台南好，嘉義BRT進市區蠻方便了」、「至少還有縣府特區，而台南站...」、「我每站都去過，彰化說真的最爛」。

嘉義 高鐵 彰化 PTT 大眾運輸

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