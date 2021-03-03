六都最廢高鐵在這裡？ 網狂虧機能差：難道只能吃超商泡麵？

台灣高鐵建設從北至南幾乎皆有設站，使南北往返的民眾省下不少時間，但日前就有網友表示自認台北站是最強車站，對於其他車站卻都沒有什麼記憶點，因此好奇詢問「六都高鐵站哪站最廢？」沒想到，許多網友竟直指「台南車站絕對是最廢車站」，紛紛數落站內機能差，站外交通又相當不便。

若根據高鐵各站進出旅客統計，以今年1月、進出站人數來看，發現全台12處高鐵站以彰化站旅客人數最少，該月僅101,910人進站搭乘；若從六都來看，台北站人數最多，台中站居次，台南站使用人數最少，該月僅597,554人次進站，遠比最多進站人數的台北站（2,186,438人次）少了158萬人次搭乘。

高鐵各站2021年1月份統計。圖／聯合新聞網製

摒除掉旅客進出人數，若以站內設備與周邊環境來比較呢？就有網友在PTT八卦板發文問到「六都高鐵站哪站最廢？」他表示目前看起來是台北站最強，高雄、桃園有捷運，但其他站似乎沒什麼記憶點，「比下來是不是剩下台中跟台南在競爭？」

地理位置偏僻 周邊建設無開發

貼文曝光後，引起網友掀起討論，大家紛紛留言表示「台中站也是偏僻，但是高鐵站內本身機能還不錯」、「最強是台北南港板橋，再來台中高雄吧！桃園位置也很怪但至少有在開發」、「現在不好說，不過以後屏東一定是最廢的」。

其中有多數網友直指台南站最廢，「台南爛的可以，沙崙線跟高鐵發車時間差幾分鐘，一下車就要狂奔」、「台南高鐵都不高鐵了，去哪裡都要再多花30分鐘以上」、「台南是站內站外都不行，聯外也不便，不知為啥蓋在那」。

站內用餐選擇少

日前正好有一位網友要搭高鐵到台南出差，他事先Google查詢台南高鐵站內的餐廳資訊，但沒想到竟少得可憐，讓他忍不住笑虧「該不會只能去便利商店買泡麵吃了嗎？」文章一出立刻引起網友熱議。

許多在地人就建議，「台南高鐵站裡我只建議你吃超商」、「當然是富含高鐵的高鐵便當，吃了不會貧血」、「高鐵站裡面的店不是幾乎都是全國連鎖的，那應該都差不多啊」、「台南高鐵有Loyal Host」、「深緣汲水有鳳梨牛肉麵正夯」，也有人推薦到台南高鐵站1、2樓逛逛，其實是有餐廳可以選擇的。