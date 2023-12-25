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居然有營業！他驚見「工地風飲料店」外圍全鷹架 網傻眼：入口在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
即便大樓外牆正在施工，但騎樓內的飲料店仍堅持掛布條稱「正常營業中」。圖／擷自「路上觀察學院」
即便大樓外牆正在施工，但騎樓內的飲料店仍堅持掛布條稱「正常營業中」。圖／擷自「路上觀察學院」

台灣人喜歡喝手搖飲料，飲料店遍布大街小巷，市場競爭激烈。近日，有網友在「路上觀察學院」分享一張照片，只見圖中的飲料店所在建築被鷹架與搭建網包圍，店家仍堅持紅掛布條寫「營業中」，引起網友議論。

原PO在「路上觀察學院」分享一張照片，只見位於台南市西門路和健康路交叉口的某一大樓外牆正在施工，而騎樓內的飲料店也因此被高聳的鷹架與搭建網擋住。不過，該店家仍堅持在鷹架掛上「茶の魔手正常營業中」的布條，讓原PO驚訝表示「營業中！」

照片一曝光，吸引許多網友關注，「怎麼進去？」、「買的時候要喊芝麻開門，入口才會出現」、「買的時候要戴工地帽嗎？」、「應該是工地風」、「夾縫中求生存的一種」、「來一杯水泥口味的奶茶」、「就工地福利社啊」。

有網友推測該大樓外牆正在拉皮，因此騎樓內的店家才可繼續營業，「外牆拉皮」、「騎樓內店面正常營業！」、「真厲害，這樣也不放過經營呀」、「也太可憐了吧，生意影響超大」、「太拚了吧」。

手搖飲料

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