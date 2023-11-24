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高雄渣男劈腿10護理師！4人被要求墮胎 眾人好奇：到底有多帥？

聯合新聞網／ 綜合報導
男護理師劈腿同院多名女同事，受害者多達二位數。示意圖，非當事人。圖/ingimage
男護理師劈腿同院多名女同事，受害者多達二位數。示意圖，非當事人。圖/ingimage

高雄一間專科醫院遭爆有男護理師劈腿同院多名女護理師，根據爆料者提供的聊天紀錄，該男的慣用手法是發生性關係後，告訴對方「有小孩就生」，等到女方懷孕後，卻又無情叫人拿掉小孩，目前疑似已有10女護理師受害，懷孕者已知有4人。

爆料者在FB社團「靠北護理師」投稿，表示該位男護理師在院內劈腿多名女護理師，並誘騙對方實行無套性行為，導致多名女護理師懷孕，但事後卻不負責，甚至叫女方將孩子打掉。爆料者表示，男子在醫院形象不差，能在這間醫院生存到現在靠的就是那張騙人的嘴，「奉勸想來本院及正在此院工作的同仁請保護好自己，因為妳可能就是他下一個獵物。」

爆料者貼出受害者的聊天紀錄，其中3名女子驗孕後詢問男子的想法，該男先後向三人回覆，「拿掉吧？不然？」、「拿掉，我劈腿的事被發現」、「我沒有想要小孩，妳要生嗎？還是拿掉？」對此，女方皆不可置信表示，「有心跳了叫我拿掉，你還是人嗎？前幾天叫我生下來是在說幹話，孩子現場週數拿不拿得掉我不知道，你真的是惡魔」、「你劈腿？叫我拿掉孩子？在開玩笑嗎？」、「都好幾個月了！你說拿就拿？」

而貼文發布後，網友紛紛好奇表示，「想知道多帥＋1」、「想知道有多帥」、「護理師能玩成這樣，好想知道到底多帥」、「求男生長相」、「超猛，強而有力的精子欸」、「有帥到可以這樣子嗎」、「無敵好奇渣渣長什麼樣，帥到讓這麼多人淪陷？敲碗帥照」、「到底是有多帥？可以這麼多人被騙」。

護理師 懷孕 渣男

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