淘寶服務大贏！他問蝦皮不怕被淘汰嗎？ 網讚這點：懷疑客服不下班

不少網友都趁雙11折扣時，在網購平台大採購。日前一名網友發文表示，雙11在蝦皮跟淘寶都買了不少東西，不過就購物體驗而言，淘寶的客服態度比蝦皮好很多，也很有耐心，而蝦皮不只客服服務時間短，店家處理事情的態度也很差，若給負評店家也能反給負評回來，因此他好奇「蝦皮商家再這樣下去不怕被淘汰嗎？」

原PO在FB社團「匿名公社」發文分享網購體驗，他表示，若以買衣服為例，淘寶店家會親切請顧客提供身高體重，並積極推薦適合尺寸，反之，蝦皮店家只會回覆顧客「尺寸頁面上就有寫」，兩者態度相差甚多。

原PO表示，有時候想要現貨不想等，所以就直接在蝦皮買，卻時常買到一肚子火，他進一步說明，蝦皮的客服時間時常只到晚上六點就結束，店家裝死也很常見，但最令他難以接受的是，「有問題去反應，還好像欠他們一樣，然後想給負評，對方也會負回來」，而原PO則因為不想收到負評，通常就默默收貨不多計較。

貼文發布後，許多網友紛紛贊同，「淘寶的服務屌打 」、「真心同意，有時候三更半夜想起來有疑問，敲淘寶的客服還真的秒回，懷疑他們都不用下班的嗎」、「老實說淘寶的服務態度9成都很好」、「淘寶客服比蝦皮好不知道幾倍，買來不喜歡還可以退，不能退的還會給優惠」、「淘寶有時比蝦皮還快，最慢一星期內可以到貨」。

不過也有網友表示，「很多『問問客』你知道嗎？介紹頁面都有寫為何自己不看，沒寫的有其他問題要問可以問，而且按照經驗越會問的最後也不會買，會買的就是會買啦，問那麼多」、「淘寶買東西是自負風險，買來瑕疵是沒得退，蝦皮至少有安心退」、「淘寶運費好貴」、「不會（蝦皮不會被淘汰），光是想到要報關之類的麻煩，我選蝦皮」。