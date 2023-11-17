快訊

獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

赴馬英九基金會 國民黨推薦民調專家：今天來促藍白合 不是來拚輸贏

恐1秒被破解…台灣人最常用「爛密碼」出爐！專家曝預防小撇步

淘寶服務大贏！他問蝦皮不怕被淘汰嗎？ 網讚這點：懷疑客服不下班

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享雙11在蝦皮跟淘寶的購物體驗，引發網路熱議。示意圖／ingimage
網友分享雙11在蝦皮跟淘寶的購物體驗，引發網路熱議。示意圖／ingimage

不少網友都趁雙11折扣時，在網購平台大採購。日前一名網友發文表示，雙11在蝦皮淘寶都買了不少東西，不過就購物體驗而言，淘寶的客服態度比蝦皮好很多，也很有耐心，而蝦皮不只客服服務時間短，店家處理事情的態度也很差，若給負評店家也能反給負評回來，因此他好奇「蝦皮商家再這樣下去不怕被淘汰嗎？」

原PO在FB社團「匿名公社」發文分享網購體驗，他表示，若以買衣服為例，淘寶店家會親切請顧客提供身高體重，並積極推薦適合尺寸，反之，蝦皮店家只會回覆顧客「尺寸頁面上就有寫」，兩者態度相差甚多。

原PO表示，有時候想要現貨不想等，所以就直接在蝦皮買，卻時常買到一肚子火，他進一步說明，蝦皮的客服時間時常只到晚上六點就結束，店家裝死也很常見，但最令他難以接受的是，「有問題去反應，還好像欠他們一樣，然後想給負評，對方也會負回來」，而原PO則因為不想收到負評，通常就默默收貨不多計較。

貼文發布後，許多網友紛紛贊同，「淘寶的服務屌打 」、「真心同意，有時候三更半夜想起來有疑問，敲淘寶的客服還真的秒回，懷疑他們都不用下班的嗎」、「老實說淘寶的服務態度9成都很好」、「淘寶客服比蝦皮好不知道幾倍，買來不喜歡還可以退，不能退的還會給優惠」、「淘寶有時比蝦皮還快，最慢一星期內可以到貨」。

不過也有網友表示，「很多『問問客』你知道嗎？介紹頁面都有寫為何自己不看，沒寫的有其他問題要問可以問，而且按照經驗越會問的最後也不會買，會買的就是會買啦，問那麼多」、「淘寶買東西是自負風險，買來瑕疵是沒得退，蝦皮至少有安心退」、「淘寶運費好貴」、「不會（蝦皮不會被淘汰），光是想到要報關之類的麻煩，我選蝦皮」。

蝦皮 淘寶 客服 雙11 網購

延伸閱讀

雙11怕花大錢？ 心理學家教你這幾招控制開銷

以前瘋搶周邊…他懷疑Hello Kitty淪過氣藝人？網認現在都愛「1角色」

媲美星巴克！全聯「1銅板美食」加熱後超神 老饕大讚：架上有就全掃光

今年雙11買氣比以往還差？網曝這一關鍵內幕：反而更貴

相關新聞

淘寶服務大贏！他問蝦皮不怕被淘汰嗎？ 網讚這點：懷疑客服不下班

不少網友都趁雙11折扣時，在網購平台大採購。日前一名網友發文表示，雙11在蝦皮跟淘寶都買了不少東西，不過就購物體驗而言，淘寶的客服態度比蝦皮好很多，也很有耐心，而蝦皮不只客服服務時間短，店家處理事情的態度也很差，若給負評店家也能反給負評回來，因此他好奇「蝦皮商家再這樣下去不怕被淘汰嗎？」

為什麼南韓啦啦隊總愛來台？ 網揭真相：來台灣被當寶

南韓啦啦隊女神李多慧於今年3月加入中華職棒樂天桃猿，此後職業運動界掀起一陣韓風，不僅中職台鋼雄鷹迎來安芝儇的加入，職籃富邦勇士、中職富邦悍將也在本月15日宣布「釜山女神」李晧禎即將加盟「Fubon Angels」。對此，有網友在PPT上發文，好奇詢問「韓國啦啦隊怎麼那麼愛來台」，引發網友熱議。

一天餐費300夠嗎？網友曝：小資族「這樣吃」省錢又健康

你一天的餐費是多少呢？對小資外食族而言，每天不僅要煩惱「吃什麼」，還要思考「如何吃得省」。一名網友分享，自己曾挑戰一天餐費控制在200元內，但後來發現飲食品質太差，便計劃將伙食費調成一天300元。不過，同事卻認為「300元不太夠」，因此這名網友好奇詢問眾人「一天餐費控制在300真的很困難嗎？」

男生根本不愛看妹子！他破謠言曝「這些」才好看 網共鳴：真的看不膩

男生愛看妹子？一名網友在FB社團「匿名公社」發文分享他在網路上看到的兩張圖，其中一張以「你以為男生愛看的」為標題，列出大眾認為男生大多喜歡看性感辣妹、女僕裝、甜妹、熱舞等影片，而另一張圖「實際男生愛看的」列出許多有別於上述的類型，反而讓原PO直呼「有中」，更引起一票男性共鳴。

不喜歡穿內衣！妹子愛1穿搭去上班 男友不悅嫌「太騷」

隨著社會風氣開放，許多女孩子大方地展現自我，穿著上也勇於秀出好身材，衣物的搭配更是隨心所欲。不過有一名女網友透露自己不愛穿內衣，平時都穿Bra top外出，沒想到卻被男友酸說穿得太騷，讓她聽了非常不高興。

不是日本！網友狂推「這國」比台灣更宜居 大讚：超適合生活

不少民眾都熱衷於出國旅遊或留學，但是否有哪個國家是讓人真的留戀到想定居的呢？近日就有一名網友好奇，各國文化風情大不同，究竟有沒有哪個國家比台灣更適合居住，甚至有股衝動想直接留在當地？貼文一出，引發不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。