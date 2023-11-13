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連年輕人都在開！他疑「滿街雙B」景氣有這麼好？ 網曝內情

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友疑惑，這三年來看到滿街的雙B，但台灣景氣有這麼好嗎？引發熱議。本報資料照片
有網友疑惑，這三年來看到滿街的雙B，但台灣景氣有這麼好嗎？引發熱議。本報資料照片

有網友表示，這三年來看到滿街的雙B（BMW、賓士車），甚至很多年輕人都在開，疑惑現在的景氣有這麼好嗎？對此，留言也點出「內情」，那就是年輕人想過精緻窮生活，就算是貸款也要買來。

網友在PTT發文表示，記得十幾、二十年前台灣的路上是很少看到雙B的，以前雙B都是賣中大型房車為主，而且也只有大老闆才有錢開，但感覺這三年滿街都是，甚至很多20～30歲年輕人也都在開，「台灣的景氣真的有那麼好嗎？大家都有錢買雙B了？」

對此，留言表示，「中小企業一大堆，很正常」、「精緻窮，二手也要買雙B」、「不婚不生住家裡，月收三萬也買得起好嗎」、「買房的才是有錢人」、「你去看修車廠一堆雙B，一堆89買來修的」、「平日高級餐廳也是都年輕人啊，幾十萬吃用付現的」。

也有人說，「電話貸款很多，貸下去就有了」、「貸款買二手，山道猴子示範過了」、「二手跟外匯很多啦，貸款買就好了」。

另外也有網友表示，現在最夯的其實是特斯拉，「雙B遜掉了，現在開特斯拉比較潮」、「哪有滿街雙B，現在都是特斯拉好嗎？巷子公寓一樓都有人拉充電線在路邊充電」。

BMW PTT 外匯 特斯拉 山道猴子

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