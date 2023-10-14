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告白兩次都輸長髮男！ 他不甘心問哪裡好？ 網曝真相：人醜怎樣都像茶碗蒸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友告白兩次都輸長髮男，他疑惑長髮男到底哪裡好？示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
網友告白兩次都輸長髮男，他疑惑長髮男到底哪裡好？示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

日本從80年代開始男星間流行起長髮，這波風潮也間接影響到台灣，當年紅遍海峽兩岸的台灣男團F4的四名成員，言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民皆留了及肩長髮，不過熱度過後長髮男也逐漸消失在大眾眼中。到了近幾年，日、韓娛樂圈又掀起長髮熱潮，一名網友就疑惑發文詢問，最近長髮男為什麼那麼紅？

原PO在FB社團「爆怨公社」發文，他表示身邊有2位女同事都愛上同一個長髮男，而自己連續告白了2次也都輸給長髮男，讓他很不甘心發文求解，「最近長髮男為什麼那麼火紅？到底長髮男有什麼好的？」

貼文發布後，許多網友紛紛吐槽，「有沒有一種可能問題不是出在髮型上呢」、「臉才是重點，跟頭髮無關」、「你也留長髮就知道是頭髮的問題還是人的問題」、「臉臉臉臉臉臉，誰管你頭髮」、「偷偷跟你說：你交不到女友真的跟你的頭髮一點毛關係也沒有」、「你醜就算留多帥的長髮一樣覺得像茶碗蒸」。

此外，也有網友不認同原PO看法，「誰跟你男生長髮很受歡迎，我們公司超多以為是日系型男、留長髮，有時候用髮箍但顏值完全搭不起來，還染的五顏六色，走過去只想翻白眼而已」。

長髮男 日本 髮型 頭髮

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