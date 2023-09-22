開車上路遇罕見車牌！他曝未見過此字母 結果竟是傳說中「勝利車牌」

在台灣，許多人會追求特殊的車牌號碼，若想獲得心儀的特殊數字，還須先通過各縣市監理站的標價程序，奪標後方能取得。近日一名網友在經過桃園八德路段時，發現一張罕見車牌，他原先看成WV-00XX，近看後發現是「VVV」車牌，不過他從未見過這種車牌，研究後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。

根據交通部公路總局發布的「特殊車牌（英文編碼VVV勝利車牌）公告競標」公告得知，VVV之編碼號牌，由於V象徵「Victory（勝利）」，3個連續的V更是彰顯出其價值及代表性，因此以英文字母VVV編列製作之號牌，作為「勝利車牌」。

網友疑惑沒看過「VVV」車牌，後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。圖片來源/FB社團「路上觀察學院」

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文表示，據他所知，一般自用車目前只有A、B開頭，E字頭是電動車，R字頭是租賃車，T字頭是出租計程車，因此當時看到V字頭的車時覺得十分困惑。而除了原PO提到的字母外，以W作為字頭的車牌則是屬於身心障礙專用車牌。

貼文一出，許多網友紛紛在留言區分享曾看過的特殊車牌，「我有看過AAA-7777」、「有AAA和BBB的」、「上次在五股看到一台VVV的福特kuga」、「有看過超跑是VVV8888的」、「我看過ABC-7777，賓士的車」、「VVV-3333我在坪林看，過挺帥的」、「之前看過一台VVV-X718是一個開718的大姊」。