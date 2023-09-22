快訊

屏東高爾夫球具公司廠區疑氣爆 1消防員殉職、仍有多人受困

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

李昂批不讓博愛座！她分析原因：再次提醒年輕世代「生不逢時」

開車上路遇罕見車牌！他曝未見過此字母 結果竟是傳說中「勝利車牌」

聯合新聞網／ 綜合報導
「VVV」車牌的V象徵「Victory（勝利）」，3個連續的V更是彰顯出其價值。圖／嘉義區監理所提供
「VVV」車牌的V象徵「Victory（勝利）」，3個連續的V更是彰顯出其價值。圖／嘉義區監理所提供

在台灣，許多人會追求特殊的車牌號碼，若想獲得心儀的特殊數字，還須先通過各縣市監理站的標價程序，奪標後方能取得。近日一名網友在經過桃園八德路段時，發現一張罕見車牌，他原先看成WV-00XX，近看後發現是「VVV」車牌，不過他從未見過這種車牌，研究後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。

根據交通部公路總局發布的「特殊車牌（英文編碼VVV勝利車牌）公告競標」公告得知，VVV之編碼號牌，由於V象徵「Victory（勝利）」，3個連續的V更是彰顯出其價值及代表性，因此以英文字母VVV編列製作之號牌，作為「勝利車牌」。

網友疑惑沒看過「VVV」車牌，後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。圖片來源/FB社團「路上觀察學院」
網友疑惑沒看過「VVV」車牌，後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。圖片來源/FB社團「路上觀察學院

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文表示，據他所知，一般自用車目前只有A、B開頭，E字頭是電動車，R字頭是租賃車，T字頭是出租計程車，因此當時看到V字頭的車時覺得十分困惑。而除了原PO提到的字母外，以W作為字頭的車牌則是屬於身心障礙專用車牌。

貼文一出，許多網友紛紛在留言區分享曾看過的特殊車牌，「我有看過AAA-7777」、「有AAA和BBB的」、「上次在五股看到一台VVV的福特kuga」、「有看過超跑是VVV8888的」、「我看過ABC-7777，賓士的車」、「VVV-3333我在坪林看，過挺帥的」、「之前看過一台VVV-X718是一個開718的大姊」。

勝利車牌 監理站 交通部

延伸閱讀

還敢亂停嗎？馬路一標誌「公開處刑違停車」 網笑：好丟臉

奇葩！修車拒留鑰匙 女車主：你們是原廠根本不需要i-key

社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆

她初到信義區見這景象超震撼 過來人反指：往前走是不同世界

相關新聞

叫你第一名！孩子念的幼兒園校名「31字」 網笑：比地址難記

台灣有眾多學校，而每所學校的名字各有特色，有的校名會冠上地點，例如臺北大學、台南大學、高雄大學等等，而日前有網友發現一間「超長校名」的學校，全念完總共有18個字，吸引網友提供學校比拚「校名長度」，而第一名的學校竟有「32字」，讓大家笑稱「比家裡地址還難記」。

開車上路遇罕見車牌！他曝未見過此字母 結果竟是傳說中「勝利車牌」

在台灣，許多人會追求特殊的車牌號碼，若想獲得心儀的特殊數字，還須先通過各縣市監理站的標價程序，奪標後方能取得。近日一名網友在經過桃園八德路段時，發現一張罕見車牌，他原先看成WV-00XX，近看後發現是「VVV」車牌，不過他從未見過這種車牌，研究後發現原來竟是傳說中的「勝利車牌」。

她初到信義區見這景象超震撼 過來人反指：往前走是不同世界

台北為台灣首都，其中「信義計畫區」是台北主要的中心商業區之一。日前，有網友在PTT上表示，自己發現信義區充滿年輕人與外國人，且計畫區內還有數棟先進的摩天大樓，好奇詢問其他人「第一次到信義計劃區會很震撼嗎？」

兒童台主持人愛裝可愛？ 柳丁哥哥親揭秘曝現代小朋友大不同

看兒童台的哥哥姐姐們跳舞、聽故事，是許多小朋友快樂的回憶之一。日前，藝人柳丁哥哥（甘子禾）在粉專透露，經常有人詢問「從事兒童節目主持人這個工作，是不是很愛裝可愛？」他則認為，現在的孩子較早熟，建議使用自然的語氣對話即可。

奇葩！修車拒留鑰匙 女車主：你們是原廠根本不需要i-key

奇葩車主不上路也有「神邏輯」！一名女車主去品牌保養廠修車，卻不願意交出自己的車鑰匙，理由是「你們是原廠，根本不需要i-key就能修車」，不但...

狂收五星評論好尷尬？ 知名燒肉店反向Google提申訴：這是傷害

不少民眾在找餐廳吃飯前，都習慣先查詢店家的Google評價，而許多店家都很在意被人給予了低星評分。不過，知名燒肉店「八和和牛燒肉專門店」竟在臉書粉專表示，自己受到了五星攻擊法。店家稱，旗下兩間餐廳近期收到大量的五星好評，但評論內容皆為不實評論，強調他們已向Google提出不實申報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦