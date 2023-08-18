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星巴克內用「自備環保杯」卻被趕 網曝店員苦衷：1招防誤會

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨到星巴克內用卻被趕。星巴克（Starbucks）示意圖。美聯社
網友抱怨到星巴克內用卻被趕。星巴克（Starbucks）示意圖。美聯社

為推動環保意識，利用隨行環保杯買咖啡或手搖飲可折5元。不過有網友抱怨，近日他到咖啡廳星巴克消費，使用自己攜帶的環保杯內用，卻多次被店員詢問是否有消費，甚至作勢趕人，讓他很不滿。其他人則表示，正值暑假期間不少人未消費佔位，建議他下次可以將發票或明細放在桌上，讓店員方便確認

一名網友PTT發文表示，他近日到咖啡廳內用消費，由於是使用自己的環保杯盛裝飲料，因此桌面上沒有星巴克的紙杯，卻被店員多次詢問是否有消費，他抱怨，「這樣叫客人以後怎麼敢用自己的環保杯買咖啡？用環保杯裝咖啡又要被問，還是以後都用他們的紙杯就好了？」

其他人則留言「我都用星巴克的杯子裝，沒被問過」、「一堆大叔沒消費在裡面睡到打呼的關係」、「我都用星巴克的杯子裝7-11咖啡沒有被趕」、「發票給他看啊」、「用他們杯子就好，又不差那點錢」、「你買星巴克的隨行杯就不會有這問題」、「給一星了啦，不給人坐開什麼咖啡店」。

還有人留言「店員也不想管吧，就是太常被奧客佔位」、「發票貼在額頭上就好了」、「暑假一堆人佔著不消費在那玩手機睡覺造成」、「常常去坐滿人，還一堆沒消費的在用電腦」、「內用不會用人家的杯子？」、「還沒遇過會趕人的」、「第一次聽到星巴趕人，我驚呆了」、「星巴克現在有些店會趕人啊，之前就看這種店員，應該被汰除，才是為星巴克好」。

咖啡廳 星巴克 環保杯 PTT

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