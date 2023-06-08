日美食節目採訪烏龍！創辦人變「不知名老婆婆」 惹火拉麵老店

在造訪餐廳拍攝節目時，一定要注意和店家的溝通，以免在拍攝的時候，出現雙方不愉快的狀況。近來有家日本媒體，就爆出拍攝拉麵老店時，和店家產生許多糾紛，甚至節目播放時，還有放錯照片的狀況，最終只好與店家謝罪和解。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，TBS電視台旗下節目「イキスギさんについてった」，日前採訪福島縣郡山市的拉麵名店「ますや本店」。這是一家在地擁有相當歷史的及口碑的老店，68歲的店長柴原久男是第四代傳人，也紅到開設了幾家分店。

然而柴原店長卻表示，節目工作人員在某天營業時間裡突然現身，而且只說自己要記錄拍攝，連節目名稱、節目內容等東西都沒講，也有沒拿名片的人。雖然勉強答應了製作單位，但總計12天、50多個小時的採訪過程中，製作人員卻顯得漫不經心，常常同一個問題問好幾次，還要店長在休息日接待他們。

更讓店家不滿的是，店長曾清楚告訴製作單位，說這家店是曾祖母開設的，但曾祖母生前並沒有留下任何影像。結果節目放映時，卻出現了一位不知名的老婆婆照片，被當作曾祖母出現在畫面上，讓店家強烈抗議。最終節目人員只好向店家道歉，對於柴原家因採訪及播出造成的不愉快謝罪。