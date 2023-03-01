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命理師去年早就預言「會缺蛋」 8項警告已命中4點

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣缺蛋情況嚴重。示意圖／記者曾吉松攝影
台灣缺蛋情況嚴重。示意圖／記者曾吉松攝影

全台陷入缺蛋危機，農委會還得向澳洲進口500萬顆雞蛋以穩定供需。不過，其實早在去年底（2022），命理老師廖美然就曾預言今年會缺蛋，此外還有大地震、企業裁員潮等都在廖美然的預言中，令網友直呼實在太神準。

命理師廖美然過去曾在節目《新聞挖挖哇》上提出自己對2023年的預言，並警告8件可能會發生的大事。

圖擷自YouTube
圖擷自YouTube

1.銀行出現擠兌現象

2.房地產寒冬、租金上漲

3.注意疫情，食安、雞瘟、缺蛋

4.大地震、極端氣候

5.地面塌陷，例：挖地基、工程意外

6.名人操守被爆料

7.治安，搶劫、竊盜增加

8.經濟動盪、企業危機，國內外企業裁員潮、國內金融業正式進入寒冬期

此外，廖美然也加碼表示，兩岸明年（2023）不會戰爭，但是仍會持續緊張，俄烏戰爭不會在2023年結束。

現在才3月初，除了民眾超有感的雞瘟、缺蛋問題外，2月份土耳其、敘利亞邊境發生大地震、記憶體晶片大廠美光裁員潮、前行政院發言人陳宗彥被爆料召妓以及南投保全監守自盜等都精準命中，令網友直呼實在太神準：「已經有4點中了」、「廖老師真國師也！」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

算命 雞蛋

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