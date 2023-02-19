他KUSO讓台人都能燒出「舍利子」？ 網見台南笑翻：我要搬去

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，14日讚頌典禮落幕，荼毘（燒化）圓滿，卻意外發現燒出數量多到難以計數的舍利子，引發熱議。社群媒體上就有網友跟上話題，結合各縣市特色製作梗圖，KUSO台北、新竹、台中、台南人各會燒出什麼樣圓圓的舍利子，搞笑內容讓眾多網友們超有共鳴，爭相留下自己家鄉的「特色舍利子」。

一張梗圖近日在社群媒體瘋傳，只見圖中結合不同縣市的特色及現象，KUSO台北、新竹、台中、台南人燒出的舍利子，分別是珍珠、貢丸、「慶記」（子彈）、和糖果，由於相當符合眾人對該縣市的想像，逗趣內容馬上就引起網友們的熱烈討論。

網友們也紛紛留下逗趣的想法，例如宜蘭、屏東人燒出金棗和檳榔，花蓮、彰化人則燒出伴手禮水果麻糬及特產肉圓；地方如淡水、萬丹人便燒出鐵蛋、紅豆，九份、大湖人則燒出芋圓和草莓。