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最美里長陳紫渝就職了！照片曝光仙氣爆棚 大批狂粉急認岳父

聯合新聞網／ 綜合報導
陳紫渝在臉書貼出就職典禮的照片。圖擷自永福里里長-陳紫渝專頁
陳紫渝在臉書貼出就職典禮的照片。圖擷自永福里里長-陳紫渝專頁

外型亮眼的陳紫渝，有「最美里長」、「永和IU」的美譽，自選舉期間關注度就非常高。然而，昨（25）日為各地里長就職日，順利當選永福里里長的她，也在臉書貼出就職典禮的照片，身旁男子更意外成為亮點。

陳紫渝昨日在臉書上發文，她提到就職典禮是責任的開始，自己很感謝這一切的際遇，也感謝永福里鄉親長輩朋友給予的機會，以及所有朋友的支持與厚愛，「紫渝會努力盡心盡力、用心服務、認真學習！並秉持『尊長』、『守法』、『謙卑』原則」。

從照片中可以看見，陳紫渝身穿及膝大衣，配上窄管牛仔褲和黑色短靴，臉上露出招牌的迷人笑容。另外，身旁的男子就是陳紫渝的父親，穿搭風格以簡單的深色系為主。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「雖然我不住永福里，但我會替妳加油，相信妳會做得很好」、「恭喜紫渝，妳今天特別美」、「恭喜陳紫渝里長，未來持續為永福里努力」、「恭喜紫渝美女上任」、「看到妳就不會是Blue Monday」、「恭喜紫渝成為新一屆里長」、「好想當永福里里民」、「里長生涯正式上線」。

也有男網友歪樓「隔空認岳父」，「爸！辛苦您了」、「爸，天氣冷加件外套吧」、「我願意把最佳男主角頒給我岳父」、「辛苦岳父了，我也是喜歡黑色」、「天氣轉冷，岳父記得注意保暖」、「原來是岳父大人」、「老爸很客氣，嘴巴很甜」、「岳父好帥」、「岳父大人，祝您福如東海、壽比南山、身體健康、萬事如意」。

陳紫渝 永和

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