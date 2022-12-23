兩女兒一出櫃一出家遭酸「很亂」 家長堅定支持感動逾4千人

同婚專法已經通過3年多，台灣社會對性別議題的討論一直相當開放，但在民間仍有人對此有不同想法，一名家長分享自己的兩個女兒一個出櫃、一個出家，竟還有鄰居因此拒絕與他們家往來，認為他們「很亂」。但家長仍堅持接納女兒，最後終於讓鄰居也接受，溫馨故事引來許多網友按讚。

一名家長在臉書社團「匿名2公社」發文，表示自己有4個兒女，2個兒子很平凡，但2個女兒則曾經讓她相當擔心，甚至一度讓她陷入憂鬱，因為擔心她們會遭受外人異樣眼光。

小女兒曾經出家6年，如今已還俗在家帶髮修行，而小女兒出家的那幾年讓原PO哭斷腸；大女兒則是女同志，當她向原PO出櫃時，雖然震驚但還是給她一個擁抱，目前大女兒和老婆在家裡互相扶持，自己也因此多了一個女兒。

然而鄰居卻有段時間因此不跟他們往來，因為覺得他們家「很亂」，兩個女兒無論怎麼跟鄰居打招呼都得不到回應，直到兩個女兒終於出頭天後，鄰居才終於接納她們倆，不再用異樣眼光看待。

原PO感嘆表示，幸好自己當初選擇接納她們，否則現在就要躲躲藏藏的過日子，最後也向2位孩子喊話，表示「孩子們～辛苦了」。

該篇暖心貼文引來將近4千多個讚，許多網友也紛紛稱讚原PO，表示「覺得你好棒！孩子選擇怎麼樣的人生都是孩子自己的，家人只要支持就行了」、「你是一個很棒又開明的媽媽，辛苦你了。也恭喜你的孩子，遇到了這麼棒的你」、「你真的很棒，我對待自己的孩子也是用同樣的態度對待」、「都很正常啊！鄰居才不正常吧」、「家人的支持很重要，愛不分男女，能得到幸福才是最重要的」、「她們真幸福，有一個能在她們最困難的時候，全力支持的媽媽」。