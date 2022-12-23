這間蔥油餅「好吃到翻過來」！ 超吸睛布條引網讚：行銷鬼才

蔥油餅一直是許多台灣人相當喜愛的小吃之一，一家在桃園大園的蔥油餅店，竟然好吃到「翻過來」，還用吸睛紅布條讓客人忍不住停下來多瞧幾眼。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，該照片有一間蔥油餅攤販，上頭掛著紅色布條，大大的白色字寫著「本店頂讓」，湊近看後才發現旁邊還有小小的黃字，原來原話是「『本店』口味絕『頂讓』人回味無窮」。

而往圖片左邊一看，還可以發現有上下顛倒的招牌，有網友就笑稱這招牌「好吃到翻過來」，引起許多討論，破2萬多人按讚。還有網友曝光，這間店位於桃園市大園區和平西路上，特色是油炸蔥油餅。

網友留言表示「感謝食尚玩家，美鳳有約都沒來採訪過！」、「會不會寫著寫著就真的頂讓了」、「後勁很強」、「進可攻退可守的布條」、「行銷鬼才吧這個…在路上看整個抓住我的眼球…」，也有網友分析「改天生意不好，只要把黃色的字蓋掉，就省了多一次布條的錢了！此乃省錢，而非幽默」。