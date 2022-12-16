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限定重機車友烤雞半價！網歪樓問：普通「重」型機車算嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下甕仔雞料理餐廳外的宣傳廣告「重機車友烤雞半價」。圖擷自臉書社團「騎車環島趣」
網友拍下甕仔雞料理餐廳外的宣傳廣告「重機車友烤雞半價」。圖擷自臉書社團「騎車環島趣

許多業者會發揮創意推出相關優惠，吸引消費者上門，日前有網友路過一家甕仔雞料理店，廣告看板上寫著「重機車友烤雞半價」，許多網友紛紛開玩笑表示「白牌」是否也算。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」上PO出一張照片，廣告看板上幾個大字清楚寫著「重機車友烤雞半價」，下方還有一小行字「限內用，紅黃牌車主」，讓剛好經過的原PO直呼「有空來看看」。

另有網友推測，或許老闆是重機粉，賣的不是單純的生意，而是「重機的精神」，想給有同樣愛好的人優惠，他分享就如同在新竹專門賣材料的業者，也是限清交大和工研院。

還有人開玩笑表示，老闆給重機車友半價竟歧視白牌，留言「你可以出示你的普通（重機）駕照」、「嚴格來說 我騎白牌也可以算重機吧，比較行照駕照寫，普通『重』型機車」。

其他人則紛紛回覆表示，「穿防摔衣走進店裡，就會把你當成騎重機的」、「沒人歧視白牌，只是白牌的太多老闆會倒店」、「說真的，我們騎白牌的看到這個會跳過」、「老闆有選擇顧客的權利，同時顧客也有選擇店家的權利」、「考個大重駕照騎白牌不知道算不算」。

騎車環島 臉書

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