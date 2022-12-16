台灣旅遊只剩下「吃」這一特色？ 網友反擊：沒必要去貶低

每個國家的旅遊特色都不同，有些地方的自然景觀非常知名，也有些地方是傳統文化很特別。今（16）日一名網友在網路上發文，提到台灣的旅遊特色只有吃，幾乎沒有其他有趣的行程，而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「沒人發現台灣旅遊就是吃一整天嗎？」為題發文，原PO認為現在台灣的旅遊就是一直吃，早上先吃網美早午餐、中午吃在地美食、下午吃人氣小吃、晚上吃大餐，最後宵夜去逛當地夜市。原PO表示從北到南幾乎都是一樣，除了中間穿插幾個景點，其餘就只剩下吃，「國旅是不是就只是這樣，有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看YT介紹旅遊，我看畫面都飽了」、「就代表台灣沒啥好玩的只剩吃，但久了也會吃膩，連台灣人都不支持國旅了」、「台灣的旅遊一定要有吃，這沒什麼不好啦，就當成特色」、「找吃的地方人一定多，然後就有出去玩的感覺了」、「食物多樣性也是台灣特色之一，沒必要貶低」。

也有網友提到，「去國外不也是這樣嗎？」、「去國外也是體驗各種當地美食啊」、「美國也是到哪裡都是吃，一堆漢堡、薯條、牛排、燒烤」、「國外旅遊也是一直吃啊，養豬行程」、「台灣人出國也老是在問有什麼好吃的」、「一堆人去日本也是這樣，一直吃有點無聊」。

最後，有網友提出其他想法，「我都是爬山看海，吃都是經過和隨便吃」、「那是你吧！我都是早上吃個到處都有的傳統早餐店，然後到處玩到處逛，中午有時忘記吃，也有時是隨便超商買了墊胃，只有晚餐會稍微講究點而已」、「外國人來台灣很喜歡去爬山，台灣有各種難易度的山，而且集中在一個島上」。