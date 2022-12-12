台灣啥東西比其他國家便宜？ 眾人含淚回1答案：除此之外都貴

隨著物價持續上漲，不少民眾都很有感，2022年度代表字就是「漲」，以前可以百元吃一餐，現在恐怕有些困難。今（12）日一名網友在網路上發文，詢問大家「如果和其他國家相比，台灣有什麼東西是算便宜的？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「台灣有哪些東西價格真的很便宜？」為題發文，原PO提到自己以前一直以為台灣的物價很便宜，直到近年才發現，其實大部分商品價格都偏高，房價更是持續飆漲一段時間，很多年輕人都買不起房，連雞蛋和牛奶也漲了不少。對此，原PO好奇詢問大家，「和其他國家相比，台灣還有什麼東西是可以算便宜的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都點名「人力」，「社畜很便宜」、「除了人力，其他都貴」、「人力啊！去國外修個車看要多少錢」、「月經題了，奴力便宜」、「人工超便宜好嗎！做工地的日薪跟國外比也是超低」、「人力便宜啊，在國外工作10年就有房了」、「你的工資」、「當然是人力，如果覺得人力貴，就是因為自己薪水低」、「感覺除了我的薪水，其他都很貴」。

也有網友提到，「雖然手搖飲漲了不少，但還是比國外便宜很多」、「醫療，便宜到外國人來全自費+旅遊，都遠比在他們國家治療便宜」、「珍珠奶茶，國外都賣超貴」、「台灣鐵路的車票很便宜，連高鐵也是」、「交通罰鍰算一個吧」、「水果還是很便宜」、「油水電算便宜」、「計程車車資」、「我美國朋友聽到台灣好的高中和大學都是公立的，他們很驚訝」。