常在北捷出沒！網巧遇台大醫檢師「方頭哥」直呼：好親民

許多人搭台北捷運，都曾遇過把頭髮梳成90度的男子，被網友稱為「方頭哥」。而他本名吳國任，是台大醫院的醫檢師，當初因為被心儀的女生拒絕，才會想改變髮型、變年輕。

據ETtoday報導，北捷「方頭哥」本名吳國任，現年54歲，月收入7萬元，也是一名黃金單身漢。他表示，之前因為被一名女生拒絕，所以想為她變年輕點，因此換成方頭造型，還曾在東區被當成2、30歲的年輕人。不過，因為要梳這個頭可不簡單，每次要耗費2小時，每次得用掉2瓶髮膠，所以15天才梳一次。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」好奇詢問是否為「真髮」，許多人回覆「是唷！之前看過他的訪問，他好像說花兩個小時用髮膠打造的」、「現在想當名醫的人還真無所不用其極啊」、「他好像維持這個習慣很多年了？看報導是說他覺得這樣很帥」。

許多網友紛紛表示，「方頭哥很親民」、「他是台大醫檢師喲」、「我讀高中的時候常常在北車看到他，大概十年前吧」、「比較好奇，他怎麼戴安全帽」、「9年前他就一直都在了」。

還有人開玩笑表示，「市場賣的一大塊仙草」、「染成白色進廚房就不用戴廚師帽了」、「他可以代言髮膠」、「很像從漫畫走出來的人」、「染白就變波魯那雷夫了（漫畫《JOJO的奇妙冒險》角色）」。