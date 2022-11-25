佛手瓜、芭樂傻傻分不清 大票網友點頭喊+1：還直接拿來啃了

傳統市場販售的蔬菜品項相當豐富，有些是季節性品種，不見得一年四季都可以買到，而有些則是品項少見，或是有些蔬果賣相相近，讓人傻傻分不清。昨（24）日一名女網友就在臉書上發文，透露自己以前把佛手瓜誤認成芭樂，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在臉書「家常菜」上發文，從照片中可以看見，佛手瓜的外型以及顏色都和芭樂很像，乍看之下還真的無法輕易分清楚。然而，原PO表示每次看到佛手瓜，都會想起年輕時第一次看到，直接把它當成是芭樂，更直呼「想到就好笑，有人跟我一樣嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「第一次看到這個以為是大顆土芭樂，直接拿來吃」、「我在超市上班，然後我跟一些客人或者周遭的朋友說，『龍鬚菜跟佛手瓜是同一棵植物長出來的』，8成的人都覺得訝異」、「哪裡有在賣？是蔬菜還是水果？我第一次見過」、「我第一次看到也是把它當成新品種的芭樂」。

也有內行人分享佛手瓜的料理方式，「煮薑絲排骨湯很甜，滷肉也能放下去滷」、「炒肉絲很好吃」、「我爸有很古老的做法，用鴨肉和罐頭麵筋一起悶，那是一種很思念的味道」、「佛手瓜本身就甜，所以怎麼煮都好吃」、「佛手瓜水餃不錯吃」、「很好吃，加小黃瓜清炒很美味」。